El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 30 de enero de 2026

LOGROÑO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 30 de enero de 2026, probabilidad de rachas fuertes o muy fuertes en la Ibérica.

El cielo estará nuboso con precipitaciones débiles o localmente moderadas, que serán generalizadas en la segunda mitad del día. La cota de nieve se situará entre 1.300 y 1.500 metros, descendiendo al final del día hasta 900-1.000 metros.

El viento será del suroeste y oeste moderado, con probabilidad de rachas fuertes o muy fuertes en la Ibérica.

Las temperaturas mínimas no tendrán cambios en la sierra e irán en ligero ascenso en el valle, y las máximas irán en descenso. Se espera alguna helada débil y dispersa en cotas altas.

Por localidades, oscilarán entre 5 y 13 grados en Calahorra; 6 y 11 en Haro; y 5 y 12 en Logroño.