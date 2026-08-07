El tiempo en La Rioja hoy, viernes 7 de agosto de 2026

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 7 de agosto, en La Rioja, cielo poco nuboso, con algunas nubes bajas y algún banco de niebla en la Rioja Alta de madrugada y primeras horas de la mañana, y nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar chubascos dispersos con tormenta, más probables en el este.

El viento será del noroeste girando al sureste durante el día, flojo con algún intervalo de moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas.

Las temperaturas mínimas no tendrán cambios, o irán en ligero descenso, y las máximas irán en moderado ascenso. Como fenómeno significativo se esperan temperaturas máximas altas en el Valle del Ebro.

Por localidades, oscilarán entre 16 y 37 grados en Calahorra; 17 y 36 en Haro; y 17 y 37 en Logroño.