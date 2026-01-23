Toda España estará mañana con avisos por nieve, viento, frío, tormenta y olas, que mantienen en nivel rojo a Galicia

Archivo - Un hombre y una mujer se protegen del temporal, a 27 de noviembre de 2021, en Pedrafita do Cebreiro, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Todas las CC.AA, además de Ceuta y Melilla, tendrán este sábado avisos por nieve, viento, frío, tormenta y oleaje, que continúa un día más en nivel rojo (peligro extraordinario) en Galicia por olas de hasta 9 metros, en una jornada marcada por la influencia de una masa de aire marítima de origen polar, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, A Coruña y Pontevedra tendrán aviso rojo por oleaje, que también activará el nivel naranja (importante) en Almería, Cádiz, Asturias (litoral occidental y oriental costa), Cantabria (litoral costa), Lugo, Guipúzcoa, Viskaya y Melilla (costa).

Además, las olas pondrán en nivel amarillo a Granada, Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), Girona, Tarragona, Murcia (Valle de Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón costas), Alicante, Valencia, Ceuta (costa), Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro) y Las Palmas (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote).

Por su parte, Baleares (Mallorca) tendrá aviso amarillo por tormenta. También de este nivel pero por bajas temperaturas estarán Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Cáceres, Madrid (sierra), La Rioja (ibérica), con mínimas de hasta -8ºC.

El viento activará los avisos amarillos en Almería, Cádiz, Granada, Baleares (Ibiza y Formentera), Tarragona, Murcia (noroeste y valle de Guadalentín, Lorca y Águilas), Alicante, Castellón, Valencia, Ceuta, Melilla, Santa Cruz de Tenerife (Tenerife y La Gomera) y Las Palmas (Gran Canaria).

Al mismo tiempo, los avisos amarillos por nieve llegarán a Granada, Jaén, Huesca, Teruel, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida, Cáceres, Lugo, Ourense, Pontevedra, Madrid (sierra), Navarra (pirineo) y La Rioja (ibérica).

De esta forma, AEMET prevé para este sábado probables acumulaciones significativas de nieve en montañas y en zonas bajas de Galicia, ambas mesetas, Pirineos e Ibérica oriental, acompañadas de rachas de viento muy fuertes en el Estrecho, Alborán, Mediterráneo sur, amplias zonas del tercio este peninsular, así como en el Cantábrico oriental por la tarde. Asimismo, la jornada estará marcada por posibles precipitaciones fuertes en el área del Estrecho y chubascos fuertes con tormentas en el Mediterráneo.

Predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones que afectarán a la mayor parte del territorio, pero que serán menos probables y débiles en la mitad suroriental. Los mayores acumulados se darán en Galicia, Baleares y en el entorno del Estrecho, aunque también es posible la formación de alguna tormenta con posible granizo menudo en puntos del Estrecho y Mediterráneo.

La cota de nieve se situará entre los 500 y 800 metros en la mitad sur peninsular y alrededor de los 300 y 600 metros en la norte. Sin embargo, las nevadas continuarán en amplias zonas de la mitad norte peninsular, así como en montañas y zonas altas del centro y sur. Los mayores acumulados afectarán a las montañas del noroeste, mientras que en Canarias se esperan cielos nubosos y posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y cielos poco nubosos en el resto.

Las temperaturas tendrán un descenso generalizado, sobre todo en la zona este, particularmente para las máximas. Se darán heladas en la mayor parte del interior de la mitad norte peninsular, regiones de la meseta Sur y sierras del sureste.

Además, se espera que sean moderadas en entornos de montaña, incluso localmente fuertes en el Pirineo. Debido al efecto combinado de la temperatura y el viento, la sensación térmica será muy baja en zonas altas, incluso durante el día. En Canarias se esperan descensos, sobre todo en zonas altas.

Por último, soplará viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, que alcanzará intensidades fuertes con un temporal marítimo y rachas muy fuertes en la mayor parte de litorales peninsulares, zonas de interior del tercio este, Baleares y montañas del norte. En Canarias se esperan alisio con probables intervalos fuertes.