29N.- Tolón Asegura Que El Gobierno De Pedro Sánchez "Ha Protagonizado La Mayor Transformación De La Historia De La FP" - PSOE

LOGROÑO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, junto a las candidatas y candidatos del PSOE al Congreso y al Senado han visitado Calahorra. Ahí, Tolón se ha referido a la Formación Profesional, "una de las grandes prioridades de los gobiernos progresistas que se ha convertido en uno de los grandes motores de ascenso social, empleo de calidad y modernización económica de España".

Tolón ha destacado que la Ley de FP "ha transformado el sistema en un modelo moderno, flexible e integrado, profundamente conectado con el empleo de calidad, la innovación y las necesidades del tejido productivo".

Los socialistas "hemos protagonizado la mayor transformación de la historia de la Formación Profesional, multiplicando la inversión, ampliando la oferta pública, impulsando la FP Dual y creando un sistema flexible que acompaña a las personas durante toda su vida laboral".

Hoy, ha añadido Tolón, "tenemos 1,2 millones de alumnos de FP en nuestro país con un 90% de inserción laboral".

Por su parte, la cabeza de lista al Congreso por el PSOE de La Rioja ha destacado que desde que gobierna Pedro Sánchez "a nuestra comunidad han llegado 56 millones de euros y se han creado casi 6.000 plazas públicas". Frente a esto, el Gobierno de Capellán "ha paralizado el desarrollo de la FP, no ha efectuado inversión pública alguna y no está planificando".

Y un buen ejemplo, ha añadido Garrido, "es lo que ha sucedido con el centro de FP previsto en Calahorra". Ya en 2018 los socialistas "presentamos una propuesta para realizar este centro en el actual Sector Bellavista de Calahorra".

Un año después, y ya en el Gobierno de la ciudad, "iniciamos los trámites necesarios para poder hacerlo realidad, a la vez que el Gobierno de La Rioja de Concha Andreu lo incluía en sus presupuestos".

En mayo de 2021 "se licitaba la redacción del proyecto, que se adjudicó en junio de 2022 con una inversión prevista cercana a los 40 millones de euros".

Garrido ha denunciado que, desde las elecciones municipales y autonómicas de 2023, este proyecto "ha permanecido prácticamente paralizado con la excusa de cambios de normativas en la FP y la necesidad de adaptar los espacios inicialmente planteados a las sugerencias de la comunidad educativa".

Es decir, desde 2024, el Gobierno de Capellán "no ha hecho nada, hasta que, finalmente, se licitaba la construcción en mayo de 2026, es decir, tres años después y cerca de las elecciones". Ha estado "perdiendo el tiempo con el fin de apropiarse del proyecto".