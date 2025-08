Toribio asegura que la Flotilla de La Libertad "va a seguir" hasta que acabe "el genocidio en Gaza"

LOGROÑO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El activista riojano Sergio Toribio, uno de los integrantes del Handala, secuestrado por fuerzas de la armada israelí en aguas internacionales en la noche del pasado sábado 26 de julio, ha asegurado que la Flotilla de La Libertad "va a seguir" hasta que acabe "el genocidio en Gaza".

Toribio ha llegado hoy a Logroño en tren procedente de Madrid y tras abandonar Israel, donde ha estado "secuestrado" y encarcelado después de que el Handala, que forma parte de la Flotilla de la Libertad, intentara llegar a Gaza para romper el bloqueo israelí y llevar ayuda de extrema necesidad.

"Cuando uno quiere ir a Egipto, va a Egipto. Cuando uno quiere ir a Francia, va a Francia", ha dicho nada más llegar a Logroño a los medios de comunicación preguntándose "por qué el Estado de Israel sionista" no les ha permitido ir a Gaza.

Después, Toribio ha estado retenido, según sus palabras, en unas celdas "inhumanas, en una condiciones pésimas". "Lo que nos han hecho es castigarnos no permitiéndonos salir ni a tomar ni el aire", ha resaltado.

"El papel higiénico nos ha costado dos días conseguirlo, no nos han permitido salir a tomar el aire, no se nos ha permitido la tenencia de nuestras medicaciones", ha relatado. En su caso concreto, no se trataba de medicación sino de un "mordedor".

El otro español, Santiago González, ha contado, tuvo un bajón de tensión porque le "forzaron" a tomar una segunda pastilla cuando ya se había tomado la que le correspondía.

Ha explicado que, al estar en huelga de hambre, no les han llevado a aislamiento, porque no tenían sitio para todos y que no les dejaban salir salvo para ver a sus abogados.

A pesar de eso, se ha mostrado "con ganas de seguir". "Vamos a seguir. La flotilla va a seguir enviando barcos hasta que se rompa este bloqueo y acabemos con este genocidio", ha clamado.

No obstante, él personalmente ahora mismo tiene "otros planes" porque quiere "descansar" y en septiembre vuelve a clase (está estudiando un grado superior). Lo que sí hará es "seguir ayudando en lo que pueda" con su "experiencia y energía".

ASALTO CON CARAS CONOCIDAS

Es la segunda vez que el riojano sufre un secuestro al intentar llegar a Gaza. Esta vez, ha contado, "no ha sido muy diferente", el asalto "ha sido muy tranquilo" y él, incluso, ha visto "caras conocidas, ojos conocidos" y algunos le llamaban por su nombre. Aún así, expresa, "para mí ha sido una oportunidad de apoyar al pueblo palestino".

También ha contado que, si bien en la primera ocasión no llegó a la cárcel al haber firmado un documento, esta vez han querido "presionar y hacerlo lo más largo posible" para que "les cueste el esfuerzo y los recursos que están gastando en asesinar al pueblo palestino".