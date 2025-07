La Torre Norte de La Redonda abre al público para contemplar sus campanarios y una de las mejores vistas de Logroño

A partir del 10 de julio. Se podrá acceder todos los días, excepto los lunes

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 138 escalones separan el suelo de la Concatedral de La Redonda de una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad de Logroño. Imágenes para el recuerdo que a partir del próximo jueves, 10 de julio, podrán registrarse en directo gracias a la apertura de un nuevo recurso turístico y cultural; Las visitas a la propia Torre Norte del templo.

En turnos de 20-30 minutos y, como máximo 15 personas por pase, las visitas serán continuas de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas. No hará falta cita previa. Los interesados podrán abonar un donativo de 3 euros para continuar con las mejoras en la Concatedral y subir las escaleras de uno de los símbolos más emblemáticos de la fisonomía urbana de Logroño (5 euros si se desea incluir la audioguía QR de la Concatedral). Allá arriba, y desde sus campanarios, se podrán tomar las mejores imágenes de la ciudad.

Tampoco descartan visitas nocturnas que se anunciarán "correctamente" por las redes sociales y medios de la Concatedral y la Diócesis para las que sí que habrá reservar previamente. Eso sí, desde la Concatedral y ante la previsible afluencia que se pueda generar en los primeros días de apertura, piden "calma y paciencia" para todos los interesados por la limitación de espacio.

En concreto, la Torre Norte se llama San Pedro y mide 56 metros. La Torre Sur -que no se puede visitar- tiene como nombre San Pablo y mide 58,15 metros. La construcción de las torres fue iniciada por el arquitecto Juan Bautista de Arbaiza y se concluyó a cargo de los arquitectos Martín de Beratúa y Francisco Gorbea.

LA GRAN CAMPANA 'MARÍA'

Entre las dos Torres hay dos campanarios que albergan un total de 12 campanas datadas de los siglos XVIII, XIX y XX. Como curiosidad, desde la Torre Norte también se podrá ver la gran campana que preside la Torre Sur que tiene por nombre 'María' (de 3.740 kilogramos).

Ésta ha sido refundida a partir de una campana histórica anterior (del siglo XIII) que contiene en su contorno exterior la leyenda grabada con la antífona propia de la festividad de Santa María de La Redonda: "Tú Natividad, Virgen Madre de Dios, anunció la alegría a todo el mundo").

Las torres de la Concatedral de La Redonda son, sin duda, un símbolo inconfundible del perfil urbano de Logroño. Gracias a esta iniciativa logroñeses, turistas y peregrinos del Camino de Santiago podrán disfrutar de este nuevo espacio desde el que también podrán observar el conjunto de iglesias de la ciudad.

Como ha explicado el párroco de la Concatedral, Víctor Manuel Jiménez López de Murillas, "la apertura ha sido posible gracias a una cuidadosa labor de adecuación y restauración, que ha incluido la limpieza de la piedra de la escalinata y el campanario, la mejora de la iluminación, la instalación de señalética y elementos de seguridad, con el objetivo de hacer accesible este espacio patrimonial y fomentar su valor cultural y turístico".

La inversión ha sido de alrededor de 17.000 euros, con fondos propios de la Concatedral y con donativos "como uno muy importante del Grupo La Grajera que nos ha ayudado mucho", ha afirmado.

Con el tiempo, "iremos añadiendo más cosas porque queremos hacer un pequeño detalle museístico de imágenes antiguas de las Torres".

También ha reconocido que esta esperada apertura responde "a la amplia demanda turístico-cultural solicitada. Muchas personas venían a la Concatedral y nos pedían verla, ahora pueden hacerlo".

"Realmente lo que podemos hacer ahora es dar a conocer algo hasta ahora desconocido para todos los ciudadanos del siglo XX. Solamente lo conocieron bien en el siglo XVIII, cuando ya se cerraron, solamente accedían los campaneros y los canónigos para arreglos".

RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES

Por razones de seguridad, no podrán acceder: Personas con movilidad reducida. Personas con discapacidad visual. Personas con problemas cardiorrespiratorios o psicológicos graves. Mujeres en avanzado estado de gestación. Menores de 16 años no acompañados por adultos (mínimo un adulto por cada dos menores). No se permite subir con sillas de ruedas o carritos de bebé. Está prohibido fumar o comer en el interior. Aforo máximo: 10 personas por visita.

UN TESORO CAMPANARIO ÚNICO EN LA RIOJA

El conjunto campanario fue restaurado en el año 2000 por Campanas Quintana S.A., incorporando tecnología moderna como motores de impulsos y electromazos, sin perder el respeto por el legado histórico: algunas campanas refundidas conservan las inscripciones originales, incluyendo el año y autor de la nueva fundición.

La apertura de la torre norte de La Redonda representa una oportunidad única para redescubrir el patrimonio vivo de Logroño, combinando historia, arquitectura y espiritualidad en una experiencia inolvidable.

CONCIERTO DE CAMPANAS EL 25 DE JULIO

Con motivo de la apertura de la torre norte, el próximo viernes 25 de julio a las 21 horas se ha organizado un concierto con las campanas de las dos torres, a cargo de la Asociación de Campaneros de La Rioja, en el que se interpretarán todos los toques tradicionales recopilados en las distintas iglesias riojanas, previa explicación de la técnica y las campanas que van a sonar.