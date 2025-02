Un total de 11 millones de cupones de la ONCE sensibilizan sobre la brecha salarial de género y la igualdad - ONCE

LOGROÑO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE sensibiliza a la sociedad sobre la brecha salarial de género entre mujeres y hombres y sobre la igualdad con once millones de cupones pertenecientes a los días 22 de febrero y 8 de marzo, haciendo además especial hincapié en la realidad de las mujeres con discapacidad.

Con este objetivo, la ONCE dedica su mejor papel, los cupones del día 22 de febrero al Día de la Igualdad Salarial con el mensaje 'Trabajo igual. Igual valor. Salario igual'; y los del 8 de marzo al Día Internacional de las Mujeres, que se celebra en dicha fecha, reivindicando así la igualdad en todos los sentidos.

La delegada de ONCE en La Rioja, Belén González; el presidente del Consejo Territorial Javier Muñoz; la concejala de Alcaldía, Gobernanza, Igualdad y Portavocía, Celia Sanz Ezquerro y la responsable del dpto. formación, empleo y RSE de la FER, Maite Seoane Sánchez han presentado en el día de hoy dichos cupones.

Con una plantilla que acaba de superar las 75.000 personas, las mujeres que trabajan en el Grupo Social ONCE representan más de 44%, es decir, más de 33.000, con un elevado porcentaje de mujeres con discapacidad, siendo cada vez más protagonistas de las oportunidades de desarrollo profesional que el Grupo genera.

Para impulsar el acceso y el progreso profesional de las mujeres en todos los ámbitos, el Grupo Social ONCE cuenta con iniciativas que fomentan la igualdad, y destaca especialmente el Proyecto 'Discapacidad con Talento en Femenino', un impulso directo a la contratación de mujeres, especialmente con discapacidad, para alcanzar criterios de paridad. Dentro de ese proyecto hay varios programas como 'Venta con Talento en Femenino', orientado a incentivar la incorporación de agentes vendedoras a la red de ventas de la ONCE.

Son ya más de 6.450 las mujeres con discapacidad que comercializan las loterías sociales, seguras y responsables de la Organización y se ha superado el 40% en el caso de las mujeres que trabajan como gestoras comerciales en dicha red. En puestos masculinizados Para romper tabúes 'Ilunion es para ti' es otra iniciativa que incentiva la contratación de mujeres con discapacidad en puestos tradicionalmente masculinizados.

En 2024 un total de 206 mujeres han formado parte de este programa, de las que 68 tienen discapacidad. Se ha contratado a 179 mujeres (50 con discapacidad), y han promocionado otras 27 (18 con discapacidad), en ambos casos, como vigilantes de seguridad, conductoras, jefas de servicios, etc. El programa 'Women in Tech', liderado por Ilunion, incorpora mujeres con discapacidad en puestos de cualificación técnica y áreas TIC de sus centros de trabajo.

Así, en 2024, un total de 87 mujeres han formado parte del proyecto, 38 de ellas con discapacidad. Se ha contratado a 25 mujeres (12 con discapacidad) y se ha promocionado a otras 15 (8 con discapacidad).

Asimismo, 47 mujeres (18 con discapacidad) han recibido formación tecnológica y están listas para acceder a un puesto de este tipo.

IGUALDAD E INCLUSIÓN LABORAL

Además, desde Fundación ONCE se impulsan variadas iniciativas por la igualdad y la inclusión laboral de mujeres con discapacidad. Inserta Empleo unifica toda la oferta de formación y búsqueda de empleo con campañas como "Pasa del NO al ON", "Mujeres en modo ON" o "NecesitasInserta", que otorgan recursos para mejorar la empleabilidad y especial incidencia también en formación en tecnologías; o la iniciativa específica "Mujeres en Modo ON VG", con más de 3.300 mujeres víctimas de violencia de género atendidas en cuatro años y más de 1.300 empleos generados para ellas.

El primer Día Europeo de la Igualdad Salarial se celebró en 2011. En ese momento, la brecha salarial fijaba que las mujeres debían trabajar 64 días adicionales al año para alcanzar la retribución de los hombres por el mismo trabajo.

Actualmente, las mujeres en Europa deben trabajar 53 días más al año para llegar a cobrar lo mismo que los hombres. Esta realidad se acentúa aún más en el caso de las personas con discapacidad y, más todavía, en las mujeres.

La diferencia entre el salario de las personas con discapacidad y sin discapacidad en España fue del 18,7% en 2022 (último dato del INE). Tener discapacidad implica cobrar de media 5.067 euros menos al mes por el mismo desarrollo laboral. Y, además, las mujeres con discapacidad ganaron un 14,7% menos que las mujeres sin discapacidad. Este dato es especialmente grave en el caso de mujeres con discapacidad intelectual.

En el Grupo Social ONCE "creemos en la capacidad de las personas y, cuando tienen discapacidad, sea cual sea su país de origen, con nosotros tienen una oportunidad laboral".