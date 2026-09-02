Un total de 24 comercios participan desde este jueves en una nueva edición de Promostock en Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todo está preparado para que este jueves, 3 de septiembre, comience una nueva edición de 'Promostock, la Feria de oportunidades de invierno', que reunirá a un total de 24 establecimientos comerciales de Calahorra en el paseo del Mercadal.

La Feria abrirá sus puertas mañana por la tarde, de 17,00 a 21,00 horas, y ofrecerá durante cuatro días una amplia variedad de productos de diferentes sectores a precios especiales y rebajados.

El paseo del Mercadal se convertirá así en un gran espacio comercial al aire libre en el que las personas que se acerquen podrán encontrar productos de moda, calzado, deporte, alimentación, cosmética y otros sectores.

Los establecimientos participantes son: Outlet's Nicol, Calzados Reno, Modo Moda, El Desván Vacío, Aden, Adriels, Adriels Baby, Valeritas, Deportes Cronos, Cronos Moda Deportiva, Salón Belleza Impacto, Erika Fashion, Estética Avanzada Zara y Técnicas Holísticas, Miniprecio Murciano, Flow Mercadal 20, Andrea's, Topos y Rayas, Junco, Estrellas, Casa Granel, Foot on Mars, Atleet, Doble M y Plural.

HORARIOS DE PROMOSTOCK

La Feria podrá visitarse en el paseo del Mercadal desde el jueves 3, de 17,00 a 21,00 horas. También abrirá el viernes 4 y sábado 5, de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas y el domingo 6, de 10,00 a 14,00 horas.

Promostock forma parte de las actividades contempladas en el Plan de dinamización del comercio local, impulsado por el Ayuntamiento de Calahorra con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y la colaboración de las asociaciones de comerciantes de la ciudad.

Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de Calahorra vuelve a acercar el comercio local a la ciudadanía y ofrece una oportunidad para adquirir productos de diferentes sectores a precios rebajados, al tiempo que contribuye a dinamizar la actividad comercial y poner en valor los establecimientos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Calahorra anima a la ciudadanía a acercarse al paseo del Mercadal y disfrutar de esta Feria de oportunidades, que durante cuatro días convertirá este espacio en un punto de encuentro para el comercio y las compras.