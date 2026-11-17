Trabajo y Salud Laboral impulsa un taller práctico para sensibilizar en la prevención y protección contra incendios - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, ha celebrado hoy, 17 de noviembre, en el Centro Tecnológico de La Rioja, el taller práctico 'Innovación en prevención y protección contra incendios', integrado en la oferta formativa para este año 2026.

"La teoría sobre la prevención y la actuación en caso de incendio y presencia de zonas ATEX (atmósferas explosivas) es necesaria, pero verla y vivirla en acción es lo que realmente cambia nuestra percepción del riesgo", ha destacado la directora general Pilar Simón, durante su visita al taller.

Con la participación de Asepeyo, la Dirección General ha impulsado una acción formativa que ha dado a conocer los distintos equipos empleados para sensibilizar en la prevención y protección contra incendios.

Así, los participantes han vivido una evacuación crítica en un entorno inmersivo (realidad virtual), un entrenamiento de emergencias interactuando con su entorno real (realidad ampliada), la rápida propagación del humo (maqueta de humos), la combustión de cableado por sobreintensidad (riesgo eléctrico) o la recreación de una explosión real en zona ATEX de polvo (tubo de Hartmann).

La Dirección General de Trabajo y Salud Laboral apuesta por la formación y la sensibilización en materia preventiva, promoviendo el conocimiento de la normativa y la aplicación de procedimientos de trabajo seguros para reducir determinados riesgos asociados.

Es posible consultar todas las jornadas, los cursos y los talleres disponibles durante estas últimas semanas de 2026 en el site de salud laboral dentro de la página web del Gobierno de La Rioja.

Durante la próxima semana, están programados un curso teórico práctico de operador de camión pluma en Riser (día 23) y otros dos en el Centro Tecnológico de La Rioja: uno sobre la figura del recurso preventivo (día 24) y otro sobre almacenamiento de productos químicos (día 26).