Tarjeta navideña ganadora en 2025 - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tradicional Concurso de Tarjetas de Navidad del Ayuntamiento de Logroño celebra este año su 40ª edición, una iniciativa ya consolidada en la programación navideña de nuestra ciudad y que, un año más, invita a los escolares logroñeses a plasmar su creatividad y su particular visión de estas fechas a través de sus dibujos.

El certamen está dirigido a alumnos y alumnas de 3.º de Educación Infantil a 6.º de Educación Primaria matriculados en centros educativos de Logroño, así como a estudiantes de Centros de Educación Especial.

A través de esta iniciativa, el Ayuntamiento busca fomentar la participación de los más pequeños, estimular su creatividad y ofrecerles un espacio en el que puedan expresar, mediante el dibujo, cómo viven y sienten la Navidad. Además, el concurso permite acercar a los escolares las tradiciones y elementos más representativos de estas fiestas y de la propia ciudad.

Los alumnos realizan sus trabajos en los centros educativos en los que cursan sus estudios. Posteriormente, cada colegio selecciona una tarjeta por clase para participar en el concurso. Las obras elegidas deberán presentarse en la Gota de Leche (calle Once de Junio, 2) antes del próximo 1 de diciembre. Los trabajos pueden realizarse en cualquier lámina de dibujo de tamaño A4, con el fin de facilitar la participación de todos los escolares.

Una vez recibidas las tarjetas, el jurado se encargará de valorar las propuestas y emitir el fallo. Entre los criterios de evaluación figuran la utilización de elementos propios de la Navidad y de la ciudad de Logroño, la originalidad, la calidad artística y la incorporación de valores navideños.

El jurado estará presidido por la concejala de Juventud o la persona en quien delegue y contará con la participación de un representante de la Unidad de Juventud, un miembro del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento, un representante de cada uno de los grupos políticos municipales y un artista local.

El alcalde de Logroño elegirá, entre la selección previa del jurado, la tarjeta que se convertirá en la felicitación oficial de Navidad del Ayuntamiento.

NUEVE PREMIOS EN MATERIAL DE LIBRERÍA

El 40.º Concurso de Tarjetas de Navidad contempla un total de nueve premios. Ocho de ellos consistirán en vales de material de librería por valor de 150 euros cada uno, mientras que la tarjeta elegida por el alcalde como felicitación oficial municipal recibirá un vale de 200 euros. Todos los premiados recibirán también un diploma acreditativo.

En la pasada edición, el primer premio recayó en Lucía Moneo Peralta, alumna de 2.º de Primaria del colegio Escolapios. Su propuesta representaba un portal de Belén situado en la Concha del Espolón, con Gorgorito, Rosalinda y la bruja Ciriaca, los populares personajes de la compañía de títeres Maese Villarejo, como protagonistas.

Daniela Sánchez Lozano, alumna de 4.º de Primaria de la Compañía de María, obtuvo el segundo premio por lo que su dibujo es la imagen del 40.º Concurso de Tarjetas Navideñas.