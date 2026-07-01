Tráfico activa la Operación Verano 2026 para dar cobertura a unos 65.000 desplazamientos en La Rioja

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LOGROÑO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico pone en marcha este viernes, 3 de julio, el primer dispositivo especial de la Operación Verano 2026, uno de los periodos con mayor movilidad del año, para garantizar que los 65.000 desplazamientos previstos en La Rioja se desarrollen con las máximas condiciones de seguridad.

La DGT prevé que los días y las horas de mayor intensidad de tráfico en La Rioja sean: Día 3 de julio, desde las 16,00 a las 22,00 horas.

Día 4 de julio, desde las 9,00 a las 14,00 horas, y día 5 de julio, desde las 16,00 a las 22,00 horas.

Durante las horas consideradas de mayor intensidad de circulación o, en su caso, en la totalidad de los días comprendidos en la Operación, no se autorizará ni se informará favorablemente la celebración de pruebas deportivas, excepto las de carácter internacional que procedan.

Asimismo, se solicitará la suspensión total de las obras en fase de ejecución los días considerados de mayor intensidad de circulación o, en su caso, en la totalidad de los días, que afecten tanto a la plataforma de circulación como a su zona de influencia.

En lo que se refiere a la vigilancia, se dispondrá del máximo de efectivos posibles de las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como del personal de los Centros de Gestión de Tráfico y Patrullas de Helicópteros. También se solicitará la colaboración de las Policías Locales para el control de accesos a las poblaciones donde tengan atribuida y ejerzan la vigilancia.

La Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja recuerda que en el periodo transcurrido desde las 15 horas del día 4 de junio hasta las 24 horas del día 6 de julio de 2025 (1a Operación Especial del Verano 2025) se produjeron 0 accidentes con víctimas en las vías interurbanas de la comunidad.

Entre el 1 de julio y el 31 de agosto se esperanmás de 104millones de movimientos de largo recorrido por carretera en España, de los que 49,7 se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto. La previsión supera en un 3,7% la cifra de desplazamientos del verano pasado, cuando por primera vez se superaron los 100 millones.

En los últimos años, viene siendo habitual que las salidas y los retornos se realicen de forma escalonada, concentrándose un importante número de desplazamientos en fines de semana y en los primeros días de cada mes. Esta distribución obliga a reforzar la gestión del tráfico mediante operaciones especiales específicas, tanto para facilitar la movilidad como para mejorar la seguridad vial en un periodo en el que tradicionalmente se produce un repunte de la siniestralidad.