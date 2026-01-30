El transporte público de Logroño registra "récord" en 2025, con más de 11,5 millones de viajeros, un 6,43% más

El transporte público de Logroño registra record", con más de 11,5 millones de viajeros en 2025 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El transporte público urbano de Logroño registró 11.591.570 viajeros en 2025, lo que supone un incremento de un 6,43% sobre el año anterior -cuando hubo 10.891.643 viajeros- y, además, la cifra más alta desde la puesta en marcha del servicio en el año 1952, como ha informado este viernes el concejal de Movilidad, Ángel Andrés.

"Muy buenas noticias", ha asegurado el edil, quien ha incidido en que estos números "demuestran lo que siempre decimos, que Logroño se mueve en verde" y que ha achacado, además, "al fruto del trabajo de este equipo de Gobierno en la mejora del transporte urbano de la ciudad".

Marzo fue el mes con más tránsito, con 1.080.100, mientras que agosto, como es habitual, fue el mes de menor uso del servicio con 719.718 pasajeros. Hasta el año pasado, 2019 había sido el ejercicio con más viajeros, con 11.273.825 usuarios entre todas las líneas.

Entre las modalidades de acceso al uso de los autobuses urbanos, la más utilizada fue el bonobús, que empleó el 35% de los viajeros, seguida del billete sencillo, con un 18,7% de uso. Entre las tarifas especiales, la más empleada fue la de estudiantes, con un 14,9% de los usuarios, y jubilados, con un 14,5%.

LA LÍNEA 2, LA MÁS UTILIZADA.

La Línea 2 'Yagüe-Varea' fue la más utilizada en 2025 con 2.326.815 viajeros, seguida por la Línea 1 'Hospital San Pedro-Lardero' con 2.009.861 usuarios.

Por encima del millón de viajeros se encuentran la Línea 3 'El Campillo-Villamediana' (1.861.056); la Línea 10 'El Arco-Hospital (1.629.170); la Línea 4 'Palacio de Congresos-Pradoviejo' (1.376.040); y la Línea 5 'Madre de Dios-Valdegastea' (1.158.672).

Las líneas diurnas menos utilizadas fueron la Línea 9 'Pradroviejo-Las Norias' (880.583); la Línea 11 'Centro-Hospital San Pedro' (125.784); la Línea 7 'El Arco-Polígono Cantabria' (111.213); y la Línea 6 'Centro-El Cortijo' (46.021).

Finalmente, las tres líneas nocturnas registraron 66.355 viajeros, de los que 25.996 fueron del 'Búho 3 'Lardero-El Campillo'; 20.847 del Búho 2 'El Arco-La Estrella'; y 19.512 usuarios del Búho 1 'Varea-La Cava'.

Actualmente el servicio de transporte urbano de Logroño cuenta con 54 autobuses (de ellos, 1 eléctrico, 2 de gas natural comprimido, 8 híbridos y 30 EuroVI) y 13 líneas (10 diurnas y 3 nocturnas) que dan servicio a la ciudad y sus diferentes barrios, con extensión a su área metropolitana (Lardero y Villamediana de Iregua).

"Con estos datos -ha afirmado Ángel Andrés,- afianzamos la senda de crecimiento en el uso del transporte público urbano de Logroño experimentada en los últimos cuatro años para establecer un nuevo techo en lo que a usuarios del servicio se refiere, rozando ya los 12 millones".

MEJORAS.

En este crecimiento, ha reseñado, "han influido las mejoras introducidas en el servicio a lo largo de la Legislatura" que hacen del transporte urbano "el más rápido y más barato" para moverse por la ciudad, "más que el coche particular".

Así, entre las mejoras ha citado en primer lugar la renovación tecnológica de la flota, con nuevos vehículos como el eléctrico puesto en funcionamiento el pasado mes de abril y la implantación progresiva del pago del billete mediante tarjeta de crédito y dispositivos móviles.

También los nuevos puntos de expendeduría del bonobús ubicados en el espacio 010 del Ayuntamiento y en el número 15 de Avenida Solidaridad y las mejoras implantadas en las líneas 6 y 2 de acceso a El Cortijo y a Varea.

Y ha subrayado igualmente las mejoras referidas a la accesibilidad, con rampas de acceso, una mejor señalización de las plazas preferentes y diferentes programas de formación para los conductores, entre otras cuestiones.

Andrés ha reseñado que "las mejoras no van a quedar aquí" y ha adelantado que el pago con tarjeta o móvil, ya en marcha en tres líneas, estará habilitado en todas para final de febrero; la extensión de las pantallas de información, ahora en marcha en dos marquesinas en Banco de España "y que en los próximos meses estarán en todas las marquesinas y dentro de los propios vehículos".

A ello ha sumado una 'app' para el teléfono móvil, "con información sobre todo el servicio de transporte que estará actualizada el minuto"; y que, además, "de cara seguramente para el verano, se va a poder recargar ya el bonobús a través de propio móvil".

Con el aumento del uso por parte de los viajeros, además, "se rebaja el déficit del servicios", que, aunque aún está sin determinar en lo relacionado con el año pasado, "sí que será más bajo".

Y se ha referido también a la asistencia técnica para el nuevo pliego del servicio, que está en marcha de cara a 2027 "y con el que se verá lo que nos dice, aunque en todo caso cualquier renovación se hará con los ciudadanos".

"El impulso de mejora continua del transporte público urbano continuará a corto y medio plazo con la introducción de nuevos avances que facilitarán su uso por los ciudadanos gracias a la mejor definición de las necesidades futuras del servicio, la renovación de más vehículos de la flota en los próximos años y la modernización global del servicio respecto a cuestiones como líneas, aforos, frecuencias o accesibilidad, entre otras", ha concluido Ángel Andrés.