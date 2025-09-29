Transportes continua con la construcción de la autovía A-68 entre Arrúbal y Navarrete, en La Rioja, por 151,87 millones - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continua con la ejecución de las obras del tramo Arrúbal - Navarrete de la autovía A-68, en La Rioja, que cuenta con una inversión actual prevista de 151,87 millones de euros (IVA incluido).

La actuación incluye los trabajos de pavimentación del enlace con la A-12 y la LO-20. En este contexto, entre mañana martes 1 de septiembre y el miércoles 1 de octubre, se procederá al extendido de capas previas de firme, colocación de señalización y al extendido de la capa de rodadura del firme de la calzada en sentido Logroño. Estos trabajos dan continuidad a los que se realizaron a principios de mes y también a finales de agosto.

Por este motivo, se producirán afectaciones al tráfico y, para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, los vehículos que circulen por la autovía A-12 hacia Logroño serán redireccionados a la calzada sentido Burgos en un transfer entre las salidas 98 y la 96, tramo que será bidireccional hasta Logroño.

También se producirá el corte de los ramales de salida e incorporación a la calzada sentido Logroño de la A-12 en su enlace con la LR-137 (acceso a Fuenmayor, Navarrete y al polígono industrial Lentiscares).

Para facilitar la circulación de los vehículos, se habilitarán los siguientes desvíos:

Para los vehículos que quieran acceder a Fuenmayor, Navarrete y al polígono industrial Lentiscares, se propone tomar la salida 98 en el enlace de Sotés y, a través de la N-120, conectar con la LR-137 en la glorieta situada en Navarrete.

Para los vehículos que circulando por la LR-137 quieran acceder a la A-12 en sentido Logroño, se tomará la N-120 en la glorieta situada en Navarrete.