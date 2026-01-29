Trasladada al San Pedro tras ser arrollada con su patinete en la calle Serradero de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido trasladada al Hospital San Pedro de Logroño tras ser arrollada con su patinete eléctrico por un turismo, a las 08,43 horas, a la altura del número 7 de la calle Serradero de Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Tras atender a la conductora del patinete en el lugar, se decide su evacuación en ambulancia al servicio de urgencias del Hospital San Pedro.