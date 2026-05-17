Trasladado al Centro de Salud de Haro un hombre de 47 años tras la salida de vía de su turismo en la AP-68

LOGROÑO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 47 años ha sido trasladado al Centro de Salud de Haro tras salirse de la vía, e incendiarse, el vehículo en el que viajaba en la AP-68, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 17:31 horas de hoy, varios particulares han alertado a SOS RIOJA 112 de la salida de vía, vuelco e incendio de un turismo, en la AP-68, punto kilométrico 93.470 del término municipal de Ollauri.

Desde el Centro Coordinador se ha movilizado a Bomberos del CEIS, los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, al Puesto de Control de la AP-68 y se ha notificado a Guardia Civil.

Un carril de circulación en sentido Zaragoza ha quedado cortado hasta la retirada del vehículo por la grúa. Un varón de 47 años ha precisado traslado al Centro de Salud de Haro.