Trasladado un hombre de 39 años al Centro de Salud de Haro por inhalación de humo en un incendio

LOGROÑO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años ha sido trasladado al Centro de Salud de Haro por inhalación de humo en un incendio, a las 12,23 horas, en el primer piso de una vivienda de cinco alturas, ubicada en la calle Pasaje Santa Lucia, en la localidad de Haro, según ha informado SOS Rioja 112.

Desde este Centro de Emergencias se ha movilizado con urgencia a Bomberos del CEIS Rioja junto con recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud en preventivo, y se ha notificado el incidente a Fuerzas de Seguridad.

Tras su intervención, los bomberos confirman que el incendio se ha iniciado en la zona de la caldera de la cocina, afectando a la propia caldera y al mueble que la recubría. El humo ha afectado a gran parte de la vivienda, siendo necesaria la atención de dos personas que se encontraban en el interior por inhalación de humo.