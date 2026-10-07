Trasladan a dos personas heridas al hospital San Pedro tras caer su vehículo por un barranco en Murillo de Río Leza

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas esta mañana tras caer su vehículo por un barranco en un camino situado en el entorno de la ermita de San Vicente, en el municipio de Murillo de Río Leza. Uno de los ocupantes del vehículo ha tenido que ser trasladado al hospital San Pedro de Logroño en helicóptero mientras que su acompañante lo ha hecho en ambulancia.

Según informan desde SOS RIOJA 112, han sido los propios ocupantes del vehículo quienes han dado la voz de alarma sobre las 11,50 horas de este miércoles informando de que habían sufrido un accidente por salida de vía del vehículo que, posteriormente, se ha precipitado por un barranco. Además han indicado que uno de los dos ocupantes se encontraba atrapado dentro del turismo.

Desde SOS RIOJA 112 han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud, así como a los Bomberos de Logroño para extraer a los ocupantes del interior del coche.

Debido al mal estado de los accesos a la zona por la gran cantidad de barro, algunos vehículos de emergencias se han quedado atascados. Ante esta dificultad se ha enviado el helicóptero de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje para colaborar en el rescate de los heridos.

Posteriormente los heridos han sido trasladados al hospital San Pedro de Logroño, un herido es trasladado en ambulancia y el otro en el propio helicóptero de rescate.