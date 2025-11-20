Trasladan al hospital San Pedro a un herido tras sufrir un accidente de tráfico en un camino rural en Azuelo (Navarra)

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA/ LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años ha resultado herido en un accidente de tráfico sufrido esta pasada noche en un camino rural en Azuelo, según han informado desde Sos Navarra. Ha sido trasladado al hospital San Pedro de Logroño con policontusiones.

El suceso ha tenido lugar a las 00.25 horas en el camino de Valdeperedo, donde un vehículo se ha salido de la vía y volcado.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Estella, un equipo médico, una ambulancia SVB así como agentes de la Guardia Civil.