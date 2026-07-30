Trasladan al San Pedro a dos personas tras un accidente por salida de vía de su vehículo en la N-232, en Agoncillo

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas resultaron heridas la pasada noche tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su vehículo en la N-232, punto kilométrico 389, en el municipio de Agoncillo (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular dio aviso del suceso sobre las 21,25 horas de ayer, miércoles, y hasta el lugar de los hechos se personaron efectivos de la Guardia Civil y se movilizaron a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud así como al servicio de mantenimiento de carreteras.

Finalmente, los dos heridos fueron trasladados al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.