El tren Madrid-Logroño sufre una avería en Rincón de Soto que hace trasladar a los pasajeros a otro convoy

Vías de tren - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tren de Madrid a Logroño sufrió, a última hora de la noche, una avería a la altura de Rincón de Soto que hizo que se tuvieran que trasladar a los pasajeros a otro convoy, según ha informado hoy SOS Rioja 112.

Fue el Centro de Seguridad de RENFE el que informó al Centro Coordinador de Emergencias de la avería de un tren que había quedado detenido en la localidad de Rincón de Soto. Desde SOS Rioja se informó a Guardia Civil y se movilizaron Bomberos del CEIS Rioja.

Tras la intervención, los Bomberos indicaron que colaboraron en el traslado de los pasajeros a otro tren movilizado por RENFE. Asimismo, se indicó de que la avería se debía a un fallo en el pantógrafo y que no se han producido daños personales.