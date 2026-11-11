Los trenes en La Rioja sufren alteraciones por la huelga general y por la de maquinistas de ayer

Archivo - Tren Alvia de Renfe. - RENFE - Archivo

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trenes que circulan por territorio riojano han sufrido alteraciones por la huelga general y por la de maquinistas de ayer, según datos facilitados a Europa Press por fuentes de Renfe.

En concreto, el Alvia Logroño-Madrid de primer hora de la mañana no ha podido salir por reorganizaciones derivadas de la huelga de ayer -de maquinistas-. Los viajeros han sido trasladados a Zaragoza en un tren de media distancia, y en Zaragoza, reubicados en AVE hasta destino.

Por otra parte, no ha circulado el regional Zaragoza-Logroño en el tramo Castejón-Logroño, porque ese tramo no estaba en servicios mínimos para la huelga general de hoy. En este caso, el tren estaba previamente cancelado y los viajeros habían sido avisados, pudiendo cambiar cambiar o anular el billete sin coste.

En el mismo caso, para la huelga general de hoy, están los dos Intercity (uno por sentido) entre Logroño y Madrid por Miranda. No están en servicios mínimos y no circularán, si bien los viajeros han sido previamente avisados.