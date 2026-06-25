Tres detenidos en Rincón de Soto y Alfaro en una operación de Guardia Civil que incauta gran cantidad de droga

Uno de los detenidos en la operación de Guardia Civil contra el tráfico de drogas en La Rioja - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, de entre 30 y 37 años, residentes en Rincón de Soto, Autol y Alfaro, dentro de un operativo especial con motivo de los festivales de música que se van a celebrar estos días en la zona. Las detenciones han permitido incautar gran cantidad de cocaína.

Han sido agentes del Área de Investigación de 3ª Compañía, en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Calahorra, los que han desarrollado esta nueva actuación contra el tráfico de drogas en La Rioja Oriental que ha culminado con el desmantelamiento de dos puntos de venta y distribución de sustancias estupefacientes, la detención de tres personas y la retirada del mercado ilícito de una importante cantidad de droga que, previsiblemente, habría sido distribuida tanto entre consumidores habituales como durante eventos multitudinarios.

Los detenidos son tres varones, de 30, 36 y 37 años, de nacionalidad española y residentes en Alfaro, Autol y Rincón de Soto, a quienes se atribuyen -en distintos grados de participación- los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

La operación ha permitido intervenir 1.010 gramos de cocaína de alta pureza, la mayor aprehensión de esta sustancia realizada en La Rioja en lo que va de año. Según las estimaciones realizadas, una vez adulterada, esta cantidad habría permitido obtener aproximadamente 3.029 dosis, con un valor potencial en el mercado ilícito cercano a los 72.555 euros.

Asimismo, se intervinieron 3.365 gramos de cogollos de marihuana, distribuidos en paquetes y envasados al vacío, con un valor estimado de 22.276 euros en venta al menudeo. También fueron incautadas 124 pastillas de éxtasis, pequeñas cantidades de hachís y ketamina, además de diverso material empleado para el procesamiento, manipulación y distribución de sustancias estupefacientes.

DESMANTELADO UN LABORATORIO 'INDOOR' DE MARIHUANA

Durante la actuación fue igualmente desmantelado un laboratorio de cultivo "indoor" de alta capacidad, diseñado para la producción intensiva de marihuana, con capacidad para realizar hasta cuatro cosechas anuales.

La instalación contaba con 195 plantas y disponía de espacios diferenciados y climatizados para cada fase del proceso: sala de esquejes, zona de plantas madre, área de floración, secadero y zona de envasado al vacío.

En los registros practicados también se intervino material cuya presencia incrementa notablemente la gravedad de los hechos investigados:

Un rifle calibre 22 y 100 proyectiles.

Un revólver calibre 38 y 46 cartuchos.

Una carabina de aire comprimido calibre 4,5 mm.

4.705 euros en efectivo, presuntamente relacionados con la actividad ilícita.

Abundante documentación actualmente en fase de análisis.

LOCALIZACIÓN DE ARMAS

La localización de armas y munición en el entorno de uno de los puntos de venta desmantelados evidencia el nivel de organización y las medidas de protección adoptadas para asegurar la continuidad de la actividad delictiva.

Su retirada supone una actuación de especial relevancia para la seguridad ciudadana, al eliminar elementos potencialmente peligrosos vinculados al tráfico de drogas.

INVESTIGACIÓN Y MODUS OPERANDI

La investigación se inició tras un exhaustivo trabajo de análisis de información, vigilancias discretas y labores de campo desarrolladas durante varias semanas, que permitieron detectar la existencia de dos puntos activos de venta y distribución de sustancias psicotrópicas en las localidades de Rincón de Soto y Alfaro.

Las actuaciones desarrolladas permitieron comprobar que uno de estos puntos operaba de forma continuada, especialmente en horario vespertino y nocturno, registrándose una afluencia constante de consumidores que acudían al domicilio para la adquisición directa de dosis. Este continuo trasiego de personas evidenciaba una actividad sostenida y compatible con la venta al menudeo de sustancias estupefacientes.

Asimismo, los investigadores constataron que la venta de diversas sustancias también se realizaba mediante el método conocido como 'telecoca', consistente en encargos previamente concertados por teléfono y entregas realizadas en lugares apartados, utilizando caminos y vías rurales con el objetivo de evitar controles policiales y reducir el riesgo de detección.

Uno de los aspectos de mayor trascendencia de la investigación fue determinar que uno de los puntos de venta se encontraba ubicado a escasos 100 metros de un centro educativo, circunstancia que incrementaba de forma notable el riesgo derivado del tránsito constante de consumidores en una zona frecuentada diariamente por menores y especialmente sensible desde el punto de vista preventivo.

La investigación permitió igualmente acreditar que la actividad del grupo excedía el suministro directo al consumidor final, detectándose indicios compatibles con el abastecimiento a pequeños distribuidores de otras localidades, lo que evidencia una estructura delictiva con capacidad de expansión y distribución más allá del ámbito local.

Las diligencias practicadas permitieron determinar un reparto claro de funciones dentro del grupo investigado: uno de los detenidos ejercía como principal responsable de la adquisición, custodia y distribución de las sustancias; un segundo realizaba labores de vigilancia y control del entorno para detectar la presencia policial y alertar de posibles riesgos; mientras que el tercero proporcionaba cobertura logística para la ocultación, preparación, adulteración y acondicionamiento de la droga antes de su distribución.

Tras tener conocimiento de que los implicados podrían haberse abastecido de una importante cantidad de cocaína para su posterior distribución, los investigadores solicitaron a la autoridad judicial los correspondientes mandamientos de entrada y registro en los inmuebles investigados.

Para la ejecución se contó con el apoyo de la USECIC, encargada de realizar la entrada sorpresiva en los domicilios y de neutralizar posibles riesgos durante el operativo. Asimismo, participaron el Servicio Cinológico, con perros detectores de drogas, y unidades de Seguridad Ciudadana, que garantizaron la cobertura y seguridad de la actuación en todo momento.

Una vez autorizados los registros, se procedió a la fase de explotación operativa. Esta culminó con la detención de los tres implicados, el desmantelamiento de los puntos de venta y la incautación de las sustancias estupefacientes, las armas y el resto de los efectos delictivos.

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en la mañana de ayer, decretándose el ingreso en prisión para dos de ellos.