Tres festejos a pie, entre ellos una corrida concurso, y una de rejones componen la feria taurina de San Mateo 2026

LOGROÑO, 10 (EUROPA PRESS)

La feria taurina de San Mateo 2026, que se desarrollará del 20 al 23 de septiembre, en Logroño, estará compuesta por tres festejos de a pie, uno de ello será una corrida concurso, a la que se unirán una de rejones. Habrá presencia riojana con los diestros Diego Urdiales, Fabio Jiménez, y el torero a caballo, Sergio Domínguez.

Una edición especial, según ha indicado en la presentación de los carteles el empresario Óscar Martínez Labiano, más conocido como 'Chopera', ya que se cumplen los 25 años de la inauguración de la plaza de toros de La Ribera. Ha estado presente el torero de Alfaro, Fabio Jiménez, así como el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz.

Junto a los actuantes riojanos, estarán en los carteles, Morante de la Puebla, Roca Rey, Daniel Luque, Borja Jiménez, Aarón Palacio -ganador del último Capote de Paseo de La Rioja-, Alejandro Talavante, Diego San Román, además de los rejoneadores Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez de Gregorio.

Se lidiarán astados de Romao Tenorio para rejones, de Juan Pedro Domecq, Fuente Ymbro, mientras que la corrida concurso contará con un astado de Garcigrande, otro de Alcurrucén, así como de Ventana del Puerto, Domingo Hernández, García Jiménez y Carmen Lorenzo.

La programación se completará el viernes 25 de septiembre con el Concurso de Recortes 'Maestros de la Calle'. Además, del 20 al 25 se celebrarán las tradicionales vaquillas y festejos populares, con entrada gratuita hasta completar aforo.

'Chopera' ha señalado que la estructura es como el año pasado, con tres corridas a pie y una de caballos, y se mantiene la "apuesta por la juventud", que este año se va a mantener, si bien "los hemos puesto para que compitan como así decirlo con las ligas mayores".

Ha asegurado que es una feria que "cuenta con los máximos alicientes" con un festejos de rejones con la ganadería portuguesa de 'Romao Tenorio', que "llevamos muchos años de seguimiento y que va, por ejemplo también a Bilbao".

Ha puesto en valor la presencia del rejoneador riojano, Sergio Domínguez, que vuelve a La Ribera "en sus 25 años de alternativa", así como el "cartel rematado" del 21 de septiembre, que abre Diego Urdiales -que "está en todas nuestras ferias"-, al que se suman Roca Rey junto al triunfador del año pasado Aarón Palacio.

Sobre la corrida concurso del 22 de septiembre, ha matizado el empresario que "no es típica del concurso de ganaderías, que va a contar con encastes diferentes" para Morante, Talavante y Fabio Jiménez, mientras que la del 23 "es un cartel de mucha expectación" con Daniel Luque, Borja Jiménez y Diego San Román.

FESTEJOS

A continuación, ha desvelado la composición de la feria de San Mateo, cuyos festejos se inician a las 18,00 horas. Comienza el 20 de septiembre con la corrida de rejones, con reses de 'Romao Tenorio' para el calagurritano Sergio Domínguez, Guillermo Hermoso de Mendoza, y Pérez de Gregorio -que debuta en La Ribera-

El lunes, 21 de septiembre, día de San Mateo, toros de Juan Pedro Domecq, para el arnedano Diego Urdiales, el peruano Andrés Roca Rey, junto al aragonés Aarón Palacio.

El martes, 22 de septiembre, se celebrará la corrida concurso, con astados de Juan Pedro Domecq, Fuente Ymbro, Garcigrande, Alcurrucén, de Ventana del Puerto, Domingo Hernández, García Jiménez y Carmen Lorenzo, que serán lidiados por Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, y el alfareño Fabio Jiménez.

Cerrarán los festejos mayores de La Ribera, la corrida del 23 de septiembre, con toros de Fuente Ymbro para Daniel Luque, Borja Jiménez y Diego San Román.

Cierra el abono mateo la corrida de 'Garcigrande', estoqueada por Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Borja Jiménez.

ENTRADAS Y ABONOS

La venta 'online' se realizará desde el 17 de agosto, a través de logronolaribera.com, mientras que la telefónica, también desde el 17 de agosto, en los números 669 987 915 y 673 865 394.

Por su parte, la renovación física de abonos en taquilla será del 10 al 12 de septiembre y, los nuevos abonados podrán adquirirlos del 14 de septiembre hasta que empiece la feria, mientras que las entradas sueltas también desde el 14. Horarios de taquilla, de lunes a viernes, entre las 10,00 y las 13,30 horas, y las 16,30 y 19,30 horas, mientras que los sábados de 10,00 a 13,30 horas. Desde el 20 de septiembre, ininterrumpido desde las 10,00 horas al inicio del festejo.

El abono joven -hasta 25 años- tiene un precio de 60 euros, mientras se mantiene los descuentos para jubilados y abonados. También habrá autobuses gratuitos para aficionados de otras poblaciones fuera de Logroño, así como una suscripción de un año a larioja.com.