Tres pueblos se iluminan este sábado a la luz de las velas para celebrar '¡Enamórate en La Rioja!'

Liérganes, Potes y Santillana celebrarán este sábado la décima edición de 'La Noche Romántica' - LA NOCHE ROMÁNTICA

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres de los pueblos riojanos integrados en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España apagarán este sábado por completo su alumbrado eléctrico habitual para dejarse bañar por el íntimo y acogedor resplandor de miles de velas.

Se propone una escapada de fin de semana perfecta para celebrar el amor en la décima edición de La Noche Romántica, paseando de la mano por entornos rurales de ensueño donde el patrimonio histórico cobra vida bajo la media luz.

El instante culminante y que erizará la piel de todas las parejas llegará exactamente a las 12 en punto de la medianoche, momento en el cual los tres municipios riojanos se unirán en el tradicional y emotivo 'Beso más bonito del mundo'.

Este beso colectivo y multitudinario se coordinará al unísono con todas las plazas de la red nacional y traspasará fronteras de forma simultánea con centenares de los municipios de Francia, Italia y Bélgica, aunando a miles de personas en torno al amor y la fraternidad.

Para completar esta maravillosa experiencia, el tejido hostelero y turístico de La Rioja se ha volcado al completo con propuestas muy especiales adaptadas a la velada.

Acogedoras casas de turismo rural, coquetos hoteles con encanto, restaurantes y pequeños comercios locales deleitarán a sus huéspedes con cálidas recepciones de pétalos de rosa, detalles de bienvenida y cenas a la luz de las velas con exquisitos menús de inspiración romántica.

Si quieres planificar tu fin de semana y descubrir qué establecimientos participan, tienes toda la información a un clic en el portal general: lospueblosmasbonitosdeespana.org/noche-romantica.

La campaña de esta 10ª edición cuenta con la magnífica y sensible voz de la cantante de boleros española Tamara, quien ha puesto su inconfundible sensibilidad musical para protagonizar el vídeo promocional oficial de este año, animándonos a todos a dejarnos llevar por las emociones y a enamorarnos de la inmensa riqueza de nuestra red.

Descubre los pueblos riojanos que te esperan para celebrar el amor este sábado en una noche mágica:

Sajazarra (La Rioja): ¡Un escenario de auténtico cuento de hadas! Este maravilloso pueblo, famoso por su imponente y excelentemente conservado castillo-palacio medieval del siglo XV y sus floridas calles empedradas, se vestirá de gala este sábado. Se sumará activamente a la Noche Romántica decorando sus bellas esquinas medievales con velas para acoger el esperado beso multitudinario de medianoche.

Viniegra de Abajo (La Rioja): Enclavada en el espectacular entorno de la comarca de las Siete Villas y de los valles del Alto Najerilla, su singular arquitectura de casonas indianas y empedrados rústicos lucirá con un encanto especial a la luz de las velas para invitarte a sumergirte en el romanticismo y celebrar el beso simultáneo de las doce de la noche.

Viniegra de Arriba (La Rioja): Conserva con absoluto rigor toda la pureza de la arquitectura rústica de montaña a más de mil metros de altitud. Sus tranquilas, íntimas y preciosas calles empedradas se iluminarán de manera mágica este sábado con miles de velas, invitándote a desconectar y a fundirte en el beso multitudinario de medianoche bajo su límpido cielo estrellado.