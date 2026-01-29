Un Tribunal Popular "juzgará" este sábado el "genocidio de Israel en Palestina"

Presentación del Tribunal Popular de esta sábado contra Israel - EUROPA PRESS

Un Tribunal Popular, compuesto por miembros de varias organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, "juzgará" este sábado, 31 de enero, a las 11,30 horas, en la Biblioteca de La Rioja el "genocidio de Israel en Palestina", según ha indicado Ulpiano Gómez, que ha actuado de portavoz en la presentación de la iniciativa.

Ha explicado que "a través de una representación, realizada por actores profesionales y otros aficionados, pondrá en escena lo que los organismos internacionales de justicia no han podido hacer, bien porque no les han dejado o bien por pura indiferencia". "Este tribunal del pueblo obviamente no es un tribunal jurídico, es un tribunal de conciencia, de la sociedad civil, pero que presentará en la simulación de un juicio pruebas reales", ha añadido.

Se juzgará "la impunidad con que el gobierno sionista de Israel está actuando y se intentará dar justicia frente a unos delitos de genocidio en Gaza; la política de apartheid que afecta a la totalidad del pueblo palestino; la ocupación ilegal de su territorio y, por supuesto, la violación sistemática, no solo ahora, sino durante muchos años de los derechos del pueblo palestino", ha apuntado Gómez.

Tras el juicio, tomará la palabra el anestesista español Raúl Incertis, que ha trabajado en Gaza, para "dar su testimonio" de la situación, para, a continuación, celebrar un coloquio con diferentes organizaciones sociales, colectivos y plataformas, ha señalado Ulpiano Gómez.

Junto a Gómez, han tomado la palabra, en una comparecencia de prensa en la Casa de los Periodistas, el presidente de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de La Rioja, René Larumbe; Luis San Juan, de REAS Rioja; Goyo Martínez de Amnistía Internacional; Isra Pérez, del Foro Social de La Rioja; Lidia Ruiz, de la Asociación 'El Llavero'; Pedro Nájera de 'Ecologistas en Acción' y 'Greenpeace'; Miguel Ángel Izarra, de Amistad Palestina La Rioja; y Jesús Ruiz de 'Rioja Acoge' y 'Bienvenidos Refugiados'.

Larumbe ha expuesto la situación en la que se están viendo las ONGs en Palestina "con un bloqueo total" por parte de Israel, mientras se está dando un panorama "desastroso" con "decenas de miles de muerto" a pesar de "esa presunta paz".

"Nuestras ONGs están a punto de ser expulsadas y la situación se va a agravar mucho", ha lamentado el presidente de la CONGDCAR, porque, ha apuntado que "se van a cerrar dos tercios de los hospitales, ha caído 50 por ciento del sistema de saneamiento de agua potable, que está sostenido por ONGs, y también ha bajado el 50 por ciento de la distribución de alimentación".

"Palestina está sometiendo a las ONGs a un chantaje de que tienen que identificar a todos sus voluntarios palestinos y a sus familias y desde luego la mayoría de las ONGs no están dispuestas a poner en riesgo a sus cooperantes", ha concluido.

"FALSO ESPEJISMO" CON EL ALTO EL FUEGO

Martínez, por su parte, ha indicado que Amnistía Internacional "aportará pruebas que demuestran o concluyen que se ha cometido genocidio en Gaza, y no solo genocidio en Gaza, sino otros crímenes de guerra y de seguridad en todo el territorio del destino ocupado".

Además, ha apuntado que "el alto el fuego de octubre ha creado un falso espejismo de que la vida sigue en toda la normalidad, algo que no es real, porque ha habido genocidio y continúa el genocidio". "Israel continúa imponiendo de manera deliberada a la población palestina condiciones de vida que acabarían acarreando su destrucción", ha añadido.

Ha señalado que antes del alto el fuego se cifraba en más de 71.000 los muertos, si bien se pueden añadir otros 500 después del mismo. A estas cifras ha sumado, que hasta el momento pueden haber más de 120.000 heridos.

"CATÁSTROFE MEDIOAMBIENTAL"

San Juan, por su parte, ha afirmado que Palestina "es un país arrasado, masacrado, en el que se está llevando a cabo una matanza total por el ejército sionista". A ello, ha unido los "ataques" a la producción agrícola y ganadera de la zona, acabando con la poca economía de "subsistencia" que queda.

Precisamente, Nájera ha asegurado que en Palestina se ha dado "una catástrofe medioambiental provocada por la guerra". "Hay que tener en cuenta que el 95 por ciento de los campos cultivables en Gaza han sido destruidos, que la mayoría de los animales domésticos que tenían para su supervivencia han desaparecido, y luego también hay que tener en cuenta que las bombas han provocado contaminación en suelos y en aguas".

Además, el representante de 'Ecologistas en Acción' ha señalado que "hay 60 millones de escombros y debajo de los escombros hay materia orgánica que está produciendo la contaminación de acuíferos, sobre todo" además de criticar que "Israel no deja meter piezas para el tema del saneamiento de aguas que es importantísimo porque estamos viviendo aguas contaminadas".

"CÓMPLICES LA UNIÓN EUROPEA"

Del Foro Social de La Rioja, Isra Pérez, ha apuntado que "responsabilizamos y señalamos con el dedo a Netanyahu como máximo responsable, así como el Estado sionista y genocida de Israel, pero también es verdad que tiene cómplices como es la Unión Europea y la Comunidad Internacional".

"No nos tenemos que olvidar los cómplices que son las empresas armamentísticas y los intereses económicos que hay entre los diferentes gobiernos, muy unidos a este tipo de empresas", ha expuesto. Ha indicado que las empresas armamentísticas "tienen una cifra récord de 679.000 millones de dólares en el último año, un 5,9 por ciento superior de beneficio al año anterior".

Pérez ha señalado que "nos está vendiendo una cultura de la guerra constante que creemos que es necesario empezar a ponerlo encima de la mesa". Por ello, "condenamos cómo está todo relacionado, la vulneración sistemática de todo tipo de derecho y la vinculación con el tema de los intereses económicos de armamento que conlleva la destrucción de un pueblo como es el pueblo palestino".

Ruiz, de 'El Llavero', ha manifestado que con el tema de Palestina "no podemos mirar para otro lado y, por supuesto, que apoyamos la lucha del pueblo palestino porque como todos y todas sabemos, podemos ver en las imágenes casas destruidas, miles de familias que han tenido que huir del país y que además no vemos que haya un plan de reconstrucción y que puedan volver a sus casas".

De hecho, ha apuntado que "al contrario Israel y Estados Unidos sin esconderlo hablan de montar un resort turístico; esa es la proyección y los proyectos de vivienda que hay para el pueblo palestino, porque ellos se quedan sin casas, pero quieren montar un paraíso para turistas".

Izarra, por su parte, ha manifestado que 'Amistad Palestina La Rioja "siempre se ha caracterizado por defender al pueblo palestino y el derecho al retorno". "Nosotros hablamos también por la única solución posible, que es la desaparición del Estado sionista de Israel, tal y como está concebido ahora", ha expuesto.

Finalmente, ha tomado la palabra Jesús Ruiz de 'Rioja Acoge' y 'Bienvenidos Refugiados', que ha señalado que se dedican a la acogida "no por buenismo sino por justicia", por lo que esperan puedan realizarla con familias de Palestina, cuanto antes.

"Tenemos que empoderar a la población civil para que retomemos el poder sobre la Carta de los Derechos Humanos y que tomemos el poder sobre el derecho internacional que lo respeten porque si las autoridades o nuestros representantes no respetan el derecho internacional nos esta dando a los ciudadanos muy mal ejemplo", ha concluido.

En la actividad colaboran Amnistía Internacional, Bienvenidos Refugiados, REAS Red de Economía Alternativa y Solidaria, ESOR Economía Solidaria Riojana, El llavero, Asociación Ecologistas de La Rioja - Ecologistas en Acción, Greenpeace grupo local de La Rioja, Rioja Acoge, Educación por Palestina, Foro Social, Amistad por Palestina y la CONGDCAR Coordinadora de ONG para el Desarrollo de La Rioja.