Trotarioja y el Ayuntamiento de Fuenmayor organizan el 20 de marzo un trail y una marcha nocturna de 11 kilómetros

LOGROÑO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Deportiva 'Trotarioja' y el Ayuntamiento de Fuenmayor han organizado el 20 de marzo un trail y una marcha nocturna que se desarrollará sobre un recorrido de 11 kilómetros circular por el término municipal, denominada 'KM 0 del Rioja'. La prueba contará con un desnivel positivo de unos 250 metros.

Las inscripciones están abiertas hasta el 18 de marzo, al precio de 10 euros para federados y dos euros más para los no federados, en concepto de seguro. Se pueden realizar a través de https://www.buscametas.com/modulos/ticket/evento.php?codigo=1330. Los dorsales se pueden recoger a las 18,00 horas, del 20 de marzo.

El presidente de 'Trotarioja', David Ruiz, en declaraciones a Europa Press ha animado "a todo el mundo no solo de Fuenmayor sino todos los deportistas tanto de trail como de montañismo o senderismo riojano que participen en esta prueba que se realiza por tercer año consecutivo", y que "tiene un atractivo especial al desarrollarse en formato nocturno".

La marcha -que es puntuable para la Liga de Senderismo de La Rioja- partirá, a las 19,00 horas, y el trail una hora más tarde, a las 20,00 horas. En ambos casos lo harán desde la plaza de Tresses de Fuenmayor. Ruiz ha señalado que "es obligatorio llevar linterna o frontal, además de protección frente al frío y la lluvia", así como que "cada participante deberá llevar su propio recipiente para hidratarse"

Con una duración aproximada de tres horas, la prueba contará con un avituallamiento en el kilómetros seis, y habrá una degustación al final de la prueba. Habrá bolsa de corredor y se realizará un sorteo de regalos entre los asistentes.

Desde la organización han señalado que "no hay edad mínima, pero es imprescindible estar preparado físicamente", al tiempo que recuerdan que "los menores deberán ir acompañados por padre/madre o tutor legal".