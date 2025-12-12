UAGR-COAG "no apoya los presupuestos del Consejo Regulador al no haberse recuperado la rentabilidad de los viticultores"

Archivo - Viña en La Rioja - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión del Vino de la UAGR-COAG, reunida anoche en la sede logroñesa del sindicato, decidió "no apoyar los presupuestos del Consejo Regulador de la DOC Rioja, debido a que la situación de los viticultores en la pasada campaña no ha mejorado, sino que les sumirá de nuevo en mayores pérdidas económicas que en los años anteriores", han señalado en una nota de prensa.

A pesar de "los nuevos aires" en la dirección del Consejo, y del esfuerzo en ajustar partidas presupuestarias y conseguir financiación de los gobiernos autonómicos para reducir la carga sobre el sector productor, la Unión "no puede sustraerse a la grave situación que atraviesan los viticultores, abocados a pérdidas tras 6 campañas de bordear o cobrar claramente por debajo de los costes de producción".

Así lo certifica el Observatorio de Precios del Gobierno de La Rioja, aunque los viticultores "no necesitaban de este trabajo estadístico para comprobar en sus cuentas que los gastos están superando a los ingresos en las últimas anualidades".

Los presupuestos se votan conjuntamente (ordinario y adicional, más el extraordinario de promoción), ya que "claramente forman dos cuerpos presupuestarios distintos, y de hecho se financian de manera diferente uno y otro". Por este motivo los vocales de la UAGR "no tienen más posibilidad que no apoyarlos", porque "si se votaran por separado, la Unión apoyaría el presupuesto ordinario, no apoyando el extraordinario de promoción".

Desde la Unión "tampoco se está de acuerdo con el reparto global del presupuesto, ya que está lejos de un reparto justo según el peso económico que cada sector posee", han añadido.

Por último, la UAGR-COAG ha dejado claro que "no acepta chantajes de los gobiernos sobre la aprobación de los presupuestos, con una aportación ni siquiera garantiza la rentabilidad de los viticultores".