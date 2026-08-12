La UAGR-COAG solicita que los tractores puedan circular por la autovía entre Ventosa y Navarrete

LOGROÑO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La UAGR-COAG ha remitido sendas solicitudes a la delegada del Gobierno y a la Jefa Provincial de Tráfico en las que agradece la temprana publicación este año de la Resolución para que los tractores puedan circular por la circunvalación de Logroño, dado el adelanto de la vendimia. Pero de nuevo desde la Unión se solicita la ampliación entre Navarrete y Ventosa del recorrido que pueden hacer los tractores durante la vendimia.

Desde el sindicato se recuerda que al transportar uva desde Rioja Alta por la N-120, al llegar a la rotonda de Ventosa, los tractores con su carga han de circular obligatoriamente por un tramo del Camino de Santiago sin asfaltar y con un gran desnivel en su inicio. Recorrido que tienen que repetir a la vuelta. "Este tramo es muy peligroso para los peregrinos y paseantes de la zona, no solo por el abundante polvo que levantan a su paso, sino también por el peligro de atropello y de pérdida de carga de uva por el citado desnivel", ha señalado el sindicato.

Como ha solicitado la UAGR en años anteriores, esta situación se solucionaría permitiendo que los tractores circularan por la A-12, desde su inicio al finalizar la LO-20, hasta la rotonda que da entrada a Ventosa y a la N-120. Considera la organización que esta pequeña ampliación no supondrá graves perjuicios para el tráfico por la citada autovía, mientras que aliviará mucho el tránsito de los tractores.

Por otro lado, vista la Resolución publicada, desde la Unión "se considera excesivo el cierre del tráfico para los tractores entre los días 9 y el 12 de octubre, 4 días que son claves para las vendimias en Rioja Alta, cuando muchos viticultores transportan sus uvas hasta las inmediaciones de Logroño".

La UAGR entiende que las operaciones especiales por alta circulación de vehículos merecen medidas especiales, pero opina que 4 días seguidos sin poder transportar uva a Logroño comprometerían excesivamente la vendimia en Rioja Alta, por lo que solicita que al menos se permita circular a los tractores durante los días centrales del puente (10 y 11 de octubre).