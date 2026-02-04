UGT apela a la necesidad de una ciudad con "calles cómodas para el comercio" ante la sucesión de cierres

Archivo - UGT pide medidas para que el grupo Inditex se quede en el centro de la ciudad - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT La Rioja, Ana Cruz Llach, ha apelado hoy a la necesidad de una ciudad con "calles cómodas para el comercio" ante la sucesión de cierres en Logroño.

Llach ha ofrecido una rueda de prensa junto al secretario de Organización de la Federación, Fernando Vega, en la que ha hecho referencia al cierre de Massimo Dutti y Bershka (en San Antón) y el supermercado Lupa (en Vara de Rey).

Ha mostrado su "preocupación" por la "evolución negativa del comercio", considerando que "es el resultado de una serie de decisiones económicas y urbanísticas que ponen en riesgo el comercio de proximidad, el empleo y la vida en los barrios".

La cierre de las tiendas del Grupo Inditex, ha dicho, está "dentro de una estrategia estatal de reducción de tiendas físicas y apuesta por la compra online".

"Todo ello conlleva el resultado de pérdida de empleo femenino, y además, con dificultades para luego la reincorporación al mercado laboral", ha dicho añadiendo que afecta, también, al "pequeño comercio" porque las grandes marcas atraen compradores al entorno.

Ha apuntado que se está generando una degradación progresiva del entorno urbano y ha señalado cómo, desde UGT, identifican "como uno de los factores claves el aumento de los precios de alquiler de los locales comerciales".

Algo a lo que ha sumado un "auge de alquiler vacacional", que está generando un efecto de sustitución de los usos de estos locales porque "se está desplazando el comercio de proximidad y servicios básicos en favor de centros comerciales".

Frente a esto, ha insistido en que "hay que trabajar, por parte de las administraciones en general, en estrategias de dinamización; hay que invertir en competitividad en el tejido comercial y hay que impulsar comercio y ciudad para no encontrarse una ciudad muerta".

EXPERIENCIA DIGITAL

Llach ha apuntado a que "la nueva estrategia de Inditex y de las grandes empresas de distribución textil se está replicando ya no sólo en capitales de España, sino también a nivel mundial".

Así, "el grupo Inditex está apostando por menos tiendas, más grandes y lo que ellos llaman la experiencia digital". A este respecto, Vega ha añadido que "la semana pasada cerró la primera tienda que abrió Inditex en España, en La Coruña".

La secretaria general de la Federación de Servicios de UGT en La Rioja ha entendido que "desde el Ayuntamiento de Logroño tendrían que tomar alguna iniciativa para conseguir que Inditex siga en el centro de Logroño".

Para ello, ha visto necesario poder contar con un "comercio de centro histórico, con calles cómodas para comprar"; que, en su opinión, es compatible con el de centros comerciales.