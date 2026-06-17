UGT, CCOO y CSIF se concentran en Logroño para reclamar el cumplimiento de los acuerdos en la Seguridad Social - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF se han concentrado, pasadas las 11,00 horas, ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), situada en la calle Sagasta de Logroño, para exigir "el cumplimiento de los acuerdos en la Seguridad Social y denunciar la pérdida de derechos laborales".

Ante los medios de comunicación, el delegado de la Administración General del Estado del CSIF, Carlos Sáez, ha lamentado que "no se están cumpliendo una serie de acuerdos que ha adoptado la Administración con las organizaciones sindicales, entre ellos, el teletrabajo, la nueva implantación de la jornada y horarios".

Por este motivo, "nos hemos concentrado aquí para exigir que se cumplan", y también que "se dote del personal, porque ahora mismo las plantillas están muy envejecidas, y la gente se traslada a otras oficinas, a otras comunidades, a otros organismos y el personal sigue siendo el mismo, es decir, no se sustituye".

Por su parte, por UGT, el representante en la Junta de Personal de Administración General del Estado en La Rioja, Donato Villoria, ha reclamado que "se aplique de una vez por todas la jornada de 35 horas en la Administración del Estado, que dentro de Seguridad Social parece que se han vuelto insumisos y se niegan a tratar estos temas".

"En la normativa legal se establece que se puede salir del trabajo a partir de las 2 de la tarde, mientras que aquí tenemos organismos en los que se ha puesto como horario de salida las 3 de la tarde", ha añadido Villoria, que ha lamentado que "mientras que Seguridad Social hace unos años era un ministerio ejemplar, en este momento son organismos que prácticamente que ya no respetan los derechos de sus propios trabajadores"

No ha precisado las cifras de personal que hacen falta en La Rioja, pero si que ha indicado que "hace falta muchísima plantilla", ya que "las RPTs, en general, están maquilladas, debido a que hay puestos de trabajo que constan como ocupados y no se sabe dónde está el funcionario en cuestión porque en ocasiones se ceden plazas de trabajo a otras provincias que sí las piden; de modo que esas plazas pueden estar ocupadas sin que sepamos quién las está ocupando".