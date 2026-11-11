UGT y CC.OO ven "totalmente injustificado" el despliegue policial con retenciones "por caminar por la acera"

Concentración frente al IES Sagasta previa a la manifestación - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT, Jesús Izquierdo, y Comisiones Obreras, Rodrigo Alfaro, han visto "totalmente injustificado" el despliegue policial desarrollado en la huelga general de hoy con retenciones "por caminar por la acera".

En declaraciones a los medios de comunicación en la concentración de estudiantes, previa a la manifestación, frente al IES Práxedes Mateo Sagasta, Izquierdo ha puesto el acento en la gente joven.

"Esa gente a la que interpelamos, con los lemas de nuestra manifestación, en especial la dificultad en el acceso a la vivienda, es necesario que nos acompañen", ha resaltado.

Tras resaltar el "objetivo" de que la movilización convocada para esta tarde "tenga un seguimiento de forma masiva" ha lamentado cómo se ha desarrollado el despliegue policial tanto en el Polígono de La Portalada como en Avenida de Madrid.

Ha visto "totalmente injustificado el despliegue de las fuerzas de seguridad". A su juicio es "inadmisible" que ante un derecho constitucional protegido, como es el de la huelga, así como la labor de los piquetes informativos, haya tenido esa respuesta por parte de las fuerzas de seguridad.

En este sentido, Alfaro ha comparado el comportamiento tranquilo de los piquetes informativos con el hecho de que la Policía Nacional haya "cargado de manera injustificada" llegando a detener a una persona.

Se ha referido a cómo ha habido gente del Sindicato de la Vivienda a la que han retenido "simplemente por caminar por la acera", en concreto, la policía, ha parado y retenido a más de trece personas cuando iban con los piquetes hacia los coches.

En su opinión, querían "intimidar a la gente joven, probablemente para menguar la manifestación de estudiantes" desde el IES Sagasta.

Con respecto al seguimiento de la huelga, ha señalado que los sindicatos sabían que "iba a ser dispar", pero se ha mostrado "contento" con cifras que rondan el sesenta por ciento.

A su juicio, seis de cada diez trabajadores de la Industria "es suficiente para justificar el éxito de una huelga". Algo que ha unido a las movilizaciones.