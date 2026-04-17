UGT clama ante un preacuerdo del textil y el calzado con una concentración en la que no descarta huelga

Concentración de UGT frente a Zara - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios de Movilidad y Consumo de UGT ha clamado ante el preacuerdo alcanzado para el textil y calzado porque "precariza las condiciones de trabajo" con una concentración en la que no se ha descartado una huelga en La Rioja.

Bajo gritos de "esto no es arte, es robarte" frente a la tienda que Zara tiene en San Antón, La Rioja ha secundado la convocatoria estatal frente al preacuerdo firmado entre la Asociación de Textil (Arte) y los sindicatos Fetico (Confederación Estatal Independiente) y Comisiones Obreras.

La secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT de La Rioja, Ana Cruz Llach, ha explicado que la asociación Arte congrega al Grupo Inditex, Mango, Cortefiel y "prácticamente la mayoría del comercio que hay en La Rioja de textil y calzado".

Esta entidad ha alcanzado un preacuerdo que "empeora las condiciones de trabajo, precariza más al trabajador", ha asegurado considerando que "si en la Roja no tenemos ya bastante con el cierre de tiendas", lo que supone que "hay menos puestos de trabajo" ahora, con este preacuerdo, se "precarizan la jornada laboral y salarialmente".

"Se empeora también el tema del trabajo en domingos y festivos, convirtiendo una voluntariedad en casi una obligación, porque si no se cubre voluntariamente va a haber que cubrirlo", ha dicho.

Haciendo una "comparativa" con el último convenio de comercio firmado ha señalado que hay una disminución salarial, en una persona nueva, de casi 1.000 euros; y a las personas con antiguedad 2.000.

"Después de haber firmado un convenio que tanto nos ha costado, que tanta necesidad teníamos de firmar el convenio de comercio, pues esto viene a dinamitar directamente la negociación colectiva", ha afirmando no descartando la huelga en esta comunidad.