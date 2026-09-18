UGT destaca que la brecha salarial entre hombres y mujeres se ha reducido en La Rioja el 0,7% en un año, hasta el 13,95%

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LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT La Rioja llama "a continuar reduciendo la brecha salarial entre hombres y mujeres", en el marco del Día Internacional de la Igualdad Salarial que se celebra hoy. La brecha salarial entre hombres y mujeres se ha reducido en La Rioja en el último año un 0,71% hasta el 13,95% según la última Encuesta de Estructura Salarial publicada por el INE -datos de 2024-.

Una reducción menor que en años anteriores "pero que mantiene a La Rioja como la cuarta comunidad con menor brecha, por detrás de Extremadura, Baleares y Canarias; eso sí, La Rioja se mantiene a dos puntos porcentuales de la diferencia media nacional, situada en un 16,07%", indica el sindicato.

Así, el salario medio anual de las mujeres en La Rioja se situó en 25.840,18 euros, 4.187,49 euros menos que los hombres (30.027,67).

Por sectores, los datos sólo están regionalizados en Industria, donde la brecha escala hasta el 14,93% (muy similar a la media nacional) y en el sector Servicios, con una brecha del 13,20%, tres puntos y medio menor que la registrada a nivel nacional en este sector.

UGT La Rioja considera que "pese a ir reduciéndose paulatinamente, el ritmo de disminución de esta brecha de género es demasiado lento y únicamente conseguido mediante obligaciones legales, no por la aplicación de una perspectiva de género en las relaciones laborales".

En este sentido, el motor de esta reducción ha sido las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, que afectan a las capas salariales más bajas, habitualmente asumidas por mujeres y en sectores especialmente feminizados.

Otro de los elementos que han permitido reducir estas brechas están relacionados con la mayor implantación de los planes de igualdad. Si bien, estos planes obligatorios para todas las empresas con más de 50 trabajadores siguen sin generalizarse en La Rioja, donde apenas están registrados y vigentes un centenar de planes de igualdad pese a contar con más de 300 empresas con obligación legal de hacerlo.

Por otro lado, UGT considera "probable" que esta brecha siga reduciéndose en los últimos años debido a otras medidas adoptadas en materia de conciliación, relacionadas con nuevos permisos parentales retribuidos; si bien estos últimos aún no tienen su reflejo en los cálculos actuales por ser actualizaciones posteriores al año 2024.

Por otro lado, esta diferencia salarial se nutre de otros elementos como las interrupciones por maternidad de las mujeres en el empleo y la menor disponibilidad para ampliar la jornada más allá de la habitualmente establecida, debido a la asunción de otros roles familiares de cuidados; unas situaciones que no sólo no favorecen la igualdad, sino que cronifican los roles de género e impiden una adecuada promoción profesional o la ruptura de techos de cristal.

De hecho, las diferencias entre aquellos complementos relacionados con la disponibilidad y flexibilidad horaria -turnicidad, nocturnidad o fines de semana- se incrementan exponencialmente.

Por todo ello, UGT La Rioja llama a las empresas a abordar la negociación colectiva desde una perspectiva de género, favoreciendo estructuras salariales justas y medidas de conciliación que faciliten tanto la continuidad de las mujeres en el mundo laboral como la corresponsabilidad.

Además, insiste en la implantación de planes de igualdad, especialmente en aquellas empresas que están obligadas, de modo que permitan una adecuada valoración de los puestos de trabajo y auditorías que incluyan los complementos salariales y extrasalariales así como la dotación de mecanismos de transparencia retributiva.

UGT también solicita que se aceleren los trámites para la transposición de la Directiva europea de Transparencia salarial 2023/970, que será clave para controlar la brecha salarial ya que, entre otras medidas, plantea una vigilancia expresa a aquellas diferencias retributivas superiores al 5% que no estén debidamente justificadas.

Por último, "resulta básico" abordar nuevos incrementos del SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio neto, no sólo para impulsar el crecimiento de los salarios de mujeres y jóvenes, sino también para afrontar el actual escenario inflacionista que obliga a revisar al alza los cálculos de crecimiento de los salarios; y al mismo tiempo exige el comprometido real decreto que impida la compensación y absorción de estas subidas en los complementos utilizadas por muchas empresas para sortear el incremento salarial, quedando sin efecto real en los salarios.