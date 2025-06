UGT exige al Ayuntamiento refuerzo de personal de bomberos para garantizar la atención en emergencias

LOGROÑO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos exige al Ayuntamiento de Logroño más personal para el servicio de bomberos, después de que en la tormenta del pasado miércoles los efectivos municipales "se vieran sobrepasados por la gran cantidad de intervenciones simultáneas". Existía aviso meteorológico de tormentas y lluvias torrenciales y, una vez más, el servicio de bomberos municipal "se encontraba con el número mínimo de efectivos establecido por protocolo: 8 efectivos para la ciudad de Logroño y los municipios de los valles del Iregua, Leza y Jubera".

"8 bomberos es una cifra insuficiente para atender con calidad y seguridad un servicio de bomberos de las características de la ciudad de Logroño", ha señalado el sindicato. "Es aún más insuficiente en días en los que se prevé que puede haber más intervenciones de lo habitual, como son los días con previsión de episodios meteorológicos adversos, cada vez además más frecuentes", han añadido.

El miércoles "no hubo planificación previa alguna para reforzar el servicio". Fueron los trabajadores los que "voluntariamente prolongaron su jornada para cubrir la carencia de personal y poder atender las múltiples intervenciones que se acumulaban". Se hicieron varios grupos de trabajo, pero alguno de ellos con sólo 2 personas (el mínimo establecido es 3) y otro de los grupos sin mando operativo.

Cabe destacar el gesto de los trabajadores del turno de noche, que se presentaron voluntariamente antes del inicio de su jornada (21,30 horas) al ver la situación de emergencia que se estaba generando. La plantilla de bomberos "no ha crecido en los últimos años, pero el número de intervenciones anuales sí, de unas 1.400 de media a las 1.700-1.800 de los últimos años". La inversión en medios materiales en el servicio "tampoco se ha visto aumentada". De los 56 bomberos-conductores de la plantilla, "no están cubiertos 6 de los puestos de trabajo". Si bien su cobertura "no solucionaría al cien por cien el déficit de personal del Parque de Bomberos de Logroño, aliviaría en cierto modo la situación de cada una de las brigadas, las cuales trabajan habitualmente en mínimos de personal, incluso en días con avisos meteorológicos adversos", ha concluido UGT.