UGT FICA alerta de "presiones empresariales" para frenar la huelga de Cárnicas, que arranca el próximo lunes

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

A escasos días del inicio de la huelga de Industrias Cárnicas, que arranca el próximo lunes, UGT FICA La Rioja alerta sobre "las prácticas que se están produciendo en distintas empresas del sector de Industrias Cárnicas para intentar debilitar la movilización de las personas trabajadoras". El sindicato critica "nuevas contrataciones en varias empresas del sector, preguntas y presiones empresariales a las plantillas para conocer quién va a secundar la huelga". De igual forma, UGT FICA habla de solicitudes de servicios mínimos dirigidas a distintos comités de empresa.

UGT FICA exige "el cese inmediato de estas presiones y maniobras y recuerda el derecho fundamental del ejercicio de huelga de las personas trabajadoras; un ejercicio que debe realizarse en libertad, sin que éstas tengan que dar explicaciones a ninguna empresa sobre su decisión. La Federación advierte de que no se va a permitir que se genere miedo, se intimide a las plantillas o se intente sustituir a quienes decidan parar".

Por ello, UGT FICA La Rioja ya ha trasladado estos hechos a la Inspección de Trabajo, solicitando "que investigue las nuevas contrataciones y las actuaciones empresariales y que extienda sus comprobaciones a todas las empresas del sector en La Rioja".

El derecho de huelga está protegido por la Constitución "y ninguna empresa está por encima de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. La huelga no se frena con presiones, no se desactiva con amenazas y no se combate intentando dividir a las plantillas".

El 9, 10, 11, 12 y 13 de noviembre, las más de 1.300 personas trabajadoras del sector en La Rioja tienen una cita con sus derechos por lo que UGT "hace un llamamiento a todas a participar, porque es el momento de estar unidos, de perder el miedo y de demostrar que nuestra fuerza está en la unidad".