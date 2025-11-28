UGT plantea un plan integral para modernizar la Administración y una revisión salarial de los grupos con menor salario - UGT

LOGROÑO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja ha mantenido este viernes una reunión con el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, y el director general de Función Pública, Ángel Sainz Yangüela, para trasladarles un conjunto de propuestas destinadas a modernizar la Administración y mejorar las condiciones laborales de su personal.

El sindicato ha aprovechado la reunión para trasladar los puntos principales del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado ayer por UGT con el Gobierno de España, y ha pedido que el Gobierno de La Rioja abone el 2,5% de subida salarial previsto para el año 2025 de la forma más inmediata posible en el mes de diciembre, buscando agilizar el cobro de la subida y los atrasos para los empleados públicos.

En el encuentro han participado el secretario general de la federación, Fernando Domínguez; el secretario de Acción Sindical, Félix San Mateo; y la secretaria del sector Autonómico, Begoña Ducrós.

UGT ha explicado que la Inteligencia Artificial puede convertirse en una herramienta útil para racionalizar tareas y hacer más eficiente la jornada laboral, pudiéndose acortar progresivamente, pero ha advertido de que esta debe realizarse con garantías.

Además, ha reclamado que todas las personas que usan estas herramientas reciban la formación obligatoria en materia de IA que exige la normativa europea.

"ATRAER TALENTO, CONSERVARLO Y PREMIARLO"

Otro de los asuntos centrales ha sido la situación de los procesos selectivos y la dificultad creciente para atraer perfiles cualificados. UGT ha señalado que las oposiciones, en muchos casos, no se ajustan realmente a las capacidades que exige cada puesto.

Por ello, ha planteado la profesionalización de los tribunales calificadores, la elaboración rigurosa de temarios y casos prácticos y la puesta en marcha de incentivos o becas que faciliten la preparación.

UGT ha defendido que los sistemas de acceso deben valorar más las competencias personales y menos la mera memorización, y ha subrayado que la calidad del servicio público dependerá de la capacidad para atraer talento en pleno relevo generacional.

La federación también ha reclamado "una apuesta clara por la formación constante, tanto para el desempeño diario como para la carrera profesional horizontal y vertical".

En este sentido, ha insistido en la necesidad de reforzar la promoción interna y avanzar en procesos de reclasificación, como el de Auxiliar Administrativo al cuerpo de Administrativo de A.G., que permitan aprovechar el potencial del personal que ya trabaja en la Administración.

Asimismo, UGT ha puesto sobre la mesa la oportunidad que ofrece la jubilación parcial para conservar el conocimiento acumulado durante décadas. Ha propuesto que las personas en esta situación participen como formadoras, colaboren en la elaboración de temarios y ayuden en la profesionalización futura de los tribunales de selección.

UGT ha recordado que el relevista debe recibir este traspaso de experiencia y que la organización debe asumir que nadie debería retirarse sin haber transmitido antes todo ese conocimiento. Además, ha defendido que este modelo se aplique también al personal estatutario del Servicio Riojano de Salud y al personal docente.

Otro punto clave de la reunión ha sido la revisión salarial urgente de las categorías más bajas, especialmente los grupos E y las Agrupaciones Profesionales. El sindicato ha denunciado que operarios, operarios especializados y subalternos siguen percibiendo retribuciones muy cercanas al salario mínimo, pese a su responsabilidad en el servicio público.

UGT Servicios Públicos ha señalado que dignificar estas categorías es una cuestión de justicia laboral, pero también una vía para atraer talento y fortalecer el funcionamiento interno de la Administración.

Por último, la federación ha solicitado un estudio para identificar qué cuerpos y categorías resultan estratégicos para el funcionamiento de la Administración y para la sociedad.

En cambio, ha lamentado "el abandono que sufre el personal de cocina de los centros educativos, un servicio que debería ser una referencia del producto riojano y de la cualificación profesional, pero que hoy trabaja con recursos escasos, poca visibilidad y condiciones alejadas de lo que debería ser una Administración del siglo XXI".