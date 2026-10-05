UGT rechaza la apertura de comercios en domingos y festivos porque "no responde a una necesidad"

UGT rechaza especialmente la apertura el 1 de Mayo y el Día de La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT La Rioja ha rechazado la apertura comercial en festivos, y domingos, considerando que "no responde a una necesidad comercial real".

En nota de prensa, UGT se ha mostrado en contra del calendario de aperturas comerciales para 2027 aprobado por mayoría de las organizaciones empresariales en el Consejo de Comercio porque "perjudica la conciliación de las personas trabajadoras".

Ha reclamado un calendario que respete los derechos laborales y el pequeño comercio y ha mostrado, especialmente, su oposición a que se establezcan como festivos de apertura el 1 de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras, y el 9 de junio, Día de La Rioja.

Ha señalado cómo la resolución contempla diez festivos de apertura comercial en 2027. Se trata de 3 y 10 de enero; 25 y 29 de marzo; 1 de mayo; 9 de junio; 5 de septiembre; y 6, 19 y 26 de diciembre.

Ha explicado que los festivos de apertura son aquellos domingos o días festivos en los que, de acuerdo con el calendario comercial aprobado por la Comunidad Autónoma, determinados establecimientos pueden abrir sus puertas al público.

"Su establecimiento supone, por tanto, que las personas trabajadoras del sector del comercio pueden verse obligadas a prestar servicio durante jornadas que, con carácter general, estarían destinadas al descanso y a la vida personal y familiar", ha dicho.

Para FeSMC-UGT, no existe una necesidad comercial real que justifique el número de aperturas planteado para 2027. "Ampliar los días de apertura no garantiza por sí mismo un mayor beneficio para el comercio y, en cambio, tiene un impacto directo sobre las condiciones de trabajo de quienes sostienen diariamente el sector", ha visto.

Ha advertido, además, de que la apertura en festivos dificulta la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las personas trabajadoras del comercio.

ESPECIAL RECHAZO AL 1 DE MAYO Y AL 9 DE JUNIO

FeSMC-UGT considera especialmente inapropiado que se haya incluido el 1 de Mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras, entre los festivos de apertura comercial.

Para UGT, esta fecha tiene un marcado carácter social y reivindicativo y representa históricamente la defensa de los derechos laborales y de las condiciones de trabajo.

Por ello, considera incompatible y especialmente indignante que una jornada tan vinculada a los derechos de las personas trabajadoras se convierta en un día de actividad comercial ordinaria.

Del mismo modo, rechaza la apertura comercial del 9 de junio, Día de La Rioja, por entender que se trata de una jornada de especial significado para la Comunidad Autónoma que debe poder disfrutarse como día festivo y de descanso por las personas trabajadoras del sector.