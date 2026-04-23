UGT reclama extender la educación de 0 a 3 años a todos los colegios públicos riojanos ante los datos de escolarización

Nieves Esteban, de UGT Servicios Públicos La Rioja - UGT SERVICIOS PÚBLICOS LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos de La Rioja ha reclamado este jueves que la educación del primer ciclo de Infantil, de 0 a 3 años, "se implante en todos los colegios públicos de la comunidad riojana con el objetivo de reforzar la escolarización en estos centros y consolidar su papel dentro del sistema educativo en un contexto de descenso de natalidad".

Al tratarse de una etapa clave en el desarrollo educativo y personal del alumnado, UGT Servicios Públicos defiende que "su extensión en la red pública contribuiría a garantizar la igualdad de oportunidades desde edades tempranas".

Desde el sector de Enseñanza Pública de UGT Servicios Públicos La Rioja "señalamos que existen experiencias en nuestra propia comunidad autónoma que avalan este modelo y que han logrado mantener sus niveles de escolarización en este ciclo, al favorecer la continuidad del alumnado en un mismo centro".

No obstante, "pese a que se han llevado a cabo la implantación de aulas de 2 a 3 años y alguna de 1 a 2, estas experiencias son insuficientes porque se hace sólo en unos pocos centros de la Comunidad y estas aulas no se extienden desde los 0 a 3 años".

La responsable de Enseñanza Pública de UGT, Nieves Esteban, explica que "en este modelo conviven distintos perfiles profesionales, como maestros de Educación Infantil y técnicos de Educación Infantil, lo que permite atender tanto la dimensión pedagógica como la asistencial".

"Crear estas aulas en todos los colegios públicos ofrecería trabajo de calidad a ambos colectivos, afectados por un alto índice de interinidad", apunta.

UGT defiende que "la implantación del ciclo 0 a 3 debe realizarse con garantías laborales para todos los colectivos implicados y ha insistido en que el objetivo es reforzar el sistema público en su conjunto".

El sindicato recuerda que la extensión del ciclo 0 a 3 en la red pública es una tendencia en Europa, con ejemplos en países como Francia, Alemania o los países nórdicos, donde la escolarización temprana ha mostrado efectos positivos en la continuidad educativa, la conciliación y la reducción de desigualdades.

UGT concluye que la implantación del ciclo 0 a 3 en todos los colegios públicos debe situarse en el centro del debate educativo en la comunidad y ha reclamado a la Administración que ponga en marcha cuanto antes esta medida.