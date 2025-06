UGT reclama habilitar el parking trasero del Hospital General para sanitarios; "Llegan estresados por no poder aparcar"

Desde el sindicato no entienden cómo "habiendo sitio, lo tengan cerrado y solo puedan aparcar directivos"

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de UGT Servicios Públicos de La Rioja, junto a sanitarios que ejercen su labor en el Hospital General de La Rioja, han participado este miércoles en una concentración a las puertas del centro para exigir "que se adecue y reorganice el parking situado en la parte de atrás para que pueda dar servicio a los trabajadores".

La delegada sindical de UGT, Maite Gómez, ha explicado que realizan esta reclamación porque la situación "es insostenible". En la zona no se puede aparcar "hay profesionales que están más de una hora buscando un sitio" y todo "ha sido peor" una vez que se ha abierto el centro de salud de La Villanueva, asevera.

"Hemos hablado con la consejera de Salud para explicarle esta situación que afecta a unos 150 profesionales. Es imposible aparcar aquí y éste es un trabajo en el que no puedes llegar tarde".

Además, prosigue, "entendemos que habiendo un parking en la parte de atrás, lo deben reestructurar para que dé este servicio. No puede ser tan difícil pero es que ni siquiera se han puesto a ello".

Esta situación es "muy importante" porque como ha declarado a los medios "ya afecta hasta a la salud de los trabajadores. Incluso algún compañero me ha dicho que viene con ansiedad todos los días porque sabe que va a tener problemas para aparcar".

"HAY ALGUNOS CARGOS DIRECTIVOS QUE SÍ QUE APARCAN"

"Lo peor -a su juicio- es que hay solución porque tenemos un parking que está desaprovechado. Ahora mismo está cerrado pero hay algunos cargos directivos que sí que aparcan ahí. Ellos sí que pueden acceder, pero el resto no. Eso no puede ser".

Ante esta situación, Gómez quiere aclarar que "no estamos diciendo que le quiten a los cargos directivos el parking, sino que lo abran para todo el personal, porque aparcar les cuesta a todos".

Aunque su principal demanda es el acceso al aparcamiento también ha querido destacar que, además, en esta zona para acudir al hospital solo "pasa" el autobús número 9. "A lo mejor también tendrían que intentar arreglar alguna cosa del autobús urbano".

En la actualidad, explica, "los profesionales que tienen que venir en coche tienen que aparcar al otro lado del río, o incluso otros se tiran una hora buscando sitio... la gente no puede venir ya estresada a trabajar, a atender a un enfermo geriátrico, por no poder aparcar".

Desde la Consejería -prosigue- "nos han dicho que es muy complicado solucionarlo pero es que creo que no han tenido intención ni de mirarlo". Aún así, desde UGT, "vemos que es una demanda de muchos trabajadores y seguiremos insistiendo y reivindicando este parking".

Es más "me consta que algunos trabajadores han hecho sus deberes y han dejado escritos a la consejera".

"ES UN ABUSO"

En la concentración también ha tomado la palabra una trabajadora del hospital, Ascensión Lázaro, que ha lamentado la situación que viven a diario. "Yo vengo de un pueblo y tengo que salir una hora y media antes porque tengo que buscar aparcamiento para poder llegar al trabajo".

"Nos han llegado a decir que cuando elegimos trabajar aquí ya sabíamos a dónde veníamos pero me parece fatal que unos puedan aparcar y otros no. Yo tengo que dar muchas vueltas cada día para aparcar y, claro, te apuras, te pones nerviosa porque llegas tarde... entonces no puedo entender cómo pudiendo habilitar plazas no lo hagan. Deberíamos tener los mismos derechos trabajadores que los directivos porque esto es un abuso", ha finalizado.