UGT La Rioja e ISCOD exigen dignificar el empleo en la economía de cuidados a través de una jornada en Logroño

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) de UGT ha celebrado este jueves en la Universidad de La Rioja (UR) la jornada 'Hacia la dignificación del empleo en la economía de cuidados', en la que han participado la vicesecretaria general de UGT La Rioja, Ana Victoria Del Vigo; el director general de Cooperación y Agenda 2030 del Gobierno de La Rioja; Tomás Castillo y la vicerrectora de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de La Rioja (UR), Fabiola Portillo.

También han intervenido la profesora titular del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Rioja (UR), Neus Caparrós; la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas; la técnica de Masculinidades Beta Patricia Hernández del Rosal y el secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo, quien ha cerrado las jornadas.

En la rueda de prensa previa a las jornadas, en la que han intervenido Cristina Antoñanzas y Ana Victoria Del Vigo, se han explicado la metodología y los objetivos de la jornada. La vicesecretaria general de UGT La Rioja ha señalado que estas jornadas buscan poner en valor el trabajo de los cuidados y ensalzar una economía "invisibilizada", en la que trabajan mayoritariamente las mujeres. Además, ha apostado por "hacer hincapié en que la corresponsabilidad debe ser cosa de todos y de todas".

En estas jornadas, ha añadido Del Vigo, se ha hablado del trabajo de cuidados y su invisibilización social y de los cuidados desde una visión sindical. También se ha apostado por un empleo digno en la economía de cuidados y se ha cuestionado la masculinidad para que los hombres también sean participes de la corresponsabilidad. "Desde UGT seguiremos impulsando la corresponsabilidad a través de la negociación colectiva para que las condiciones laborales mejoren", ha recalcado.

"Hay que cambiar las condiciones laborales de las personas que cuidan y es necesario poner en valor el trabajo de las empleadas de hogar, de las mujeres que trabajan en ayuda a domicilio, en residencias de ancianos o en guarderías", ha subrayado Del Vigo, quien ha agregado que muchas de ellas ni cotizan ni cobran el paro.

Por su parte, Antoñanzas ha recordado que desde UGT se trabaja desde hace mucho tiempo por visibilizar la labor de los cuidados, "no sólo de las personas mayores, también de los menores".

Del mismo modo, ha destacado una cuestión a la que se ha referido como "muy importante", y es la mezcla de dos regímenes diferentes en el sector de los cuidados: el de las trabajadoras domésticas y todos los cuidados relativos a la dependencia y el de los cuidados de menores.

"El régimen de las trabajadoras domésticas está totalmente invisibilizado y una de las exigencias de UGT es la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que habla de las condiciones laborales de estas trabajadoras y que el Gobierno de España ha acordado dignificar", ha incidido la vicesecretaria general de UGT.

Ha criticado que estas empleadas no cuenten con los mismos derechos que otros trabajadores, ya que no tienen derecho a paro, no se les aplica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y para despedirlas existe el desestimiento, es decir, que les pueden comunicar que al día siguiente no vayan a trabajar de un día para otro y no cuentan con indemnización por despido.

"Con la pandemia de la covid es cuando verdaderamente la sociedad se ha dado cuenta del valor de sus trabajos, y por eso pedimos a la Patronal que firme un nuevo convenio que dignifique el trabajo de las mujeres en el ámbito de la ayuda a domicilio, residencias y en el conjunto del sector de la dependencia", ha declarado Antoñanzas, quien ha exigido a la Patronal que se siente a negociar y lleguen a acuerdos con mejores salariales para las trabajadoras del sector.

La vicesecretaria general de UGT también se ha referido a la valoración de los puestos de trabajo y ha pedido que los cuidados se apremien con mejoras salariales. "¿Por qué deben tener mejores salarios aquellas personas que fabrican un coche que aquellas que cuidan?", ha preguntado Antoñanzas, quien ha criticado que el nuevo convenio está estancado desde antes de la pandemia porque la patronal se resiste a negociar mejoras salariales.

También ha subrayado que los Servicios Públicos se deben hacer cargo de los cuidados a través de la Ley de Dependencia o Educación para que todas las mujeres puedan desarrollar sus carreras profesionales con empleos y salarios dignos.