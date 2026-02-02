UGT La Rioja "se reafirma" en "todas y cada una de las denuncias públicas en torno a Euro Seating"

LOGROÑO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT La Rioja, tras el comunicado emitido por CCOO Industria sobre la situación de la empresa Euro Seating, aclara que: UGT FICA La Rioja "se reafirma en todas y cada una de las denuncias públicas realizadas en torno a la situación de la empresa, así como en las demandas presentadas judicialmente".

Por otro lado, UGT FICA "desconoce si CCOO Industria tiene o no conocimiento de lo que este delegado está haciendo en la empresa; no obstante, si la propia CCOO Industria reconoce no tener ni constancia del documento que se hizo firmar a los trabajadores por parte de su delegado, es probable que éste haya actuado a espaldas de CCOO y su Federación de Industria". Es por ello que UGT FICA ha informado esta misma tarde al secretario general de la Federación de Industria de CCOO sobre los detalles del conflicto.

Por último, UGT FICA invita a CCOO "a denunciar aquello que considere o, de lo contrario, sugiere que se desvincule de las prácticas de este delegado concretamente, ya que éstas sólo manchan la labor sindical y escaso favor hacen a los trabajadores a los que debería representar".

Todo ello, "sin merma de la acción sindical conjunta que las Federaciones de Industria de CCOO y de UGT desarrollan con éxito en otros centros de trabajo".