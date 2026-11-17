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LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos se ha dirigido a la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Riojano de Salud (SERIS), a la Gerencia del organismo y a la Dirección de Enfermería Hospitalaria "para denunciar la sobrecarga de trabajo que soportan las TCAEs y los celadores del Servicio de Quirófano del Hospital San Pedro durante las jornadas extraordinarias conocidas como peonadas".

En un comunicado, el sindicato señala que "las peonadas se retomaron el pasado mes de octubre para realizar intervenciones quirúrgicas fuera del horario ordinario, una actividad extraordinaria por la que percibe remuneración el personal facultativo, pero que genera una carga adicional de trabajo para otras categorías que no reciben ninguna compensación por ello".

Desde UGT "defendemos que la solución nunca debe pasar por implantar de forma permanente las peonadas, sino por garantizar plantillas suficientes que permitan mantener una actividad permanente sin recurrir a las horas extraordinarias", aunque apuntan que "no obstante, si finalmente se opta por esta fórmula, exigimos que la compensación se aplique en igualdad de condiciones a todas las categorías profesionales, sin discriminaciones".

"Las TCAEs y celadoras y celadores también desarrollan su trabajo en los quirófanos y sus plantillas están dimensionadas para atender la actividad ordinaria. Sin embargo, cuando se programan estas intervenciones extraordinarias, deben asumir también las tareas adicionales que generan, sin que se reconozca ni compense ese incremento de trabajo", dicen desde UGT.

Esta situación, añaden, "también afecta a profesionales de las plantas y de servicios centrales como Radiología, Laboratorio, Esterilización o Anatomía Patológica, que deben atender la actividad ordinaria y, cuando se programan las peonadas, asumir también el incremento de trabajo que estas generan".

Suman "a los técnicos de Anatomía Patológica del Hospital San Pedro, que no solo tienen que atender la actividad ordinaria del propio hospital y del Hospital de Calahorra, sino también todas las pruebas procedentes de las peonadas, incluidas aquellas intervenciones que se derivan a Los Manzanos y cuyas pruebas antes gestionaba la propia clínica privada, todo ello con una plantilla mínima y agotada".

UGT considera que "no es aceptable que la realización de actividad extraordinaria genere más carga de trabajo para profesionales que ya soportan plantillas ajustadas" y critica "la falta de transparencia en torno a las peonadas".

Así, exige al SERIS "que haga públicas las cuantías que se están abonando, qué profesionales y categorías las perciben y cuáles son los criterios utilizados para su asignación" y reclama "conocer si, además de la Dirección de Enfermería, existen otros profesionales con responsabilidades directivas que también participan en estas jornadas extraordinarias".

UGT recuerda que "las personas que ocupan puestos de dirección tienen como responsabilidad gestionar, organizar y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios, no aprovechar las jornadas extraordinarias para percibir sobresueldos".

"Las responsabilidades directivas -recalca- deben estar orientadas a mejorar la organización y las condiciones de trabajo de las plantillas, no a generar beneficios económicos para quienes ya ocupan puestos de responsabilidad".

Por último, el sindicato considera "especialmente grave que, mientras otras categorías soportan una sobrecarga de trabajo sin recibir compensación alguna, existan posibles retribuciones extraordinarias para profesionales con responsabilidades de dirección cuya participación y cuantías siguen sin aclararse".