UGT Servicios Públicos logra que el SERIS pague los pluses de noches y festivos durante permisos retribuidos y exige que lo haga de oficio

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha informado este miércoles de que "ha logrado que el SERIS pague los pluses de noches y festivos durante permisos retribuidos" y exige que "lo haga de oficio a partir de ahora, sin necesidad de que las trabajadoras y los trabajadores tengan que judicializarlo".

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Logroño "ha dado la razón a UGT y estima nuestra demanda sobre el derecho al abono de los permisos retribuidos con un complemento que se calculará con el mismo promedio que para las vacaciones", dice el sindicato en un comunicado.

El juzgado reconoce además el abono con efecto retroactivo de cuatro años, añaden. Se trata "de un respaldo de la Justicia a la reclamación que venimos defendiendo desde hace tiempo en defensa de los trabajadores y trabajadoras del Servicio Riojano de Salud".

Desde UGT "esperamos que el SERIS asuma esta sentencia y que, a partir de ahora, comience a abonar de oficio estos complementos sin que sea necesario acudir nuevamente a la Justicia".

"Consideramos -afirman- que no es razonable que cada trabajador o trabajadora tenga que reclamar individualmente en el juzgado para ver reconocido un derecho que ya ha sido avalado judicialmente. No es la primera sentencia que ganamos al SERIS en esta materia. Ya logramos un acuerdo en relación con las situaciones de Incapacidad Temporal, y desde el 1 de enero de 2025 se abonan estos complementos en los casos de IT".

Con esta nueva resolución judicial "pedimos que se actúe con la misma responsabilidad y que se aplique el criterio también a los permisos retribuidos".

Entre los permisos retribuidos afectados se encuentran, entre otros, los permisos por ingreso hospitalario de familiares, por matrimonio, por fallecimiento de un familiar, por intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario o por deber inexcusable de carácter público y personal y días de libre disposición.

En todos estos casos, los complementos de noches y festivos deberán abonarse con el promedio de los últimos seis meses, al igual que sucede en las vacaciones.

"Desde nuestra organización vamos a seguir defendiendo en los tribunales y en la negociación colectiva los derechos económicos y laborales de la plantilla", concluyen.