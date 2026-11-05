UGT Servicios Públicos reclama "dignidad laboral" y mejoras salariales para las personas cuidadoras riojanas

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LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, UGT Servicios Públicos reivindica el reconocimiento profesional, social y económico de quienes trabajan en ayuda a domicilio, residencias, centros de día, teleasistencia y otros servicios de atención y apoyo.

A través de la campaña 'Por la dignidad de los cuidados', el sindicato exige que la importancia social de estos trabajos se traduzca en derechos laborales efectivos y en un compromiso real de las administraciones públicas. Los cuidados sostienen la vida, favorecen la autonomía personal y permiten que millones de personas participen plenamente en la sociedad.

Sin embargo, su valor continúa sin reflejarse suficientemente en las condiciones laborales de quienes los prestan. No podemos considerar esencial una actividad y mantener al mismo tiempo salarios insuficientes, jornadas fragmentadas, sobrecarga de trabajo y falta de reconocimiento.

En La Rioja, 9.402 personas recibían prestaciones efectivas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia a finales de 2025, según los datos del IMSERSO.

Detrás de esta cifra hay miles de profesionales que sostienen diariamente la atención y el acompañamiento de las personas dependientes y que necesitan recursos, plantillas suficientes y condiciones laborales dignas para desarrollar su trabajo.

El reconocimiento internacional de los cuidados desde la perspectiva de los derechos humanos representa un avance de enorme importancia.

En 2023, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la Resolución 54/6, sobre la importancia de los cuidados y el apoyo desde una perspectiva de derechos humanos.

Esta resolución reconoce su estrecha relación con la dignidad, la igualdad, la autonomía y el ejercicio de otros derechos fundamentales.

Su trascendencia consiste en cambiar la manera de entender los cuidados.

No son únicamente una prestación asistencial ni una necesidad que deba resolverse individualmente.

Son una condición indispensable para que muchas personas puedan ejercer sus derechos y participar en igualdad de condiciones en la vida social.

Desde UGT Servicios Públicos esta perspectiva, las políticas de cuidados dejan de ser una cuestión secundaria y pasan a ocupar un lugar central en las responsabilidades públicas.

Este reconocimiento tiene consecuencias directas para quienes trabajan profesionalmente en los cuidados.

"No es posible garantizar una atención respetuosa con los derechos humanos si las personas encargadas de prestarla carecen de tiempo suficiente, trabajan en condiciones inseguras o ven limitados sus propios derechos", han señalado. La dignidad de quienes reciben atención y la de quienes la prestan no pueden separarse.

UGT Servicios Públicos reclama al Gobierno de La Rioja y al conjunto de las administraciones públicas, cada una dentro de sus competencias, que "traduzcan estos principios en financiación suficiente, planificación, servicios accesibles y mecanismos efectivos de control".

Reconocer la importancia de los cuidados exige asumir responsabilidades concretas, no limitarse a declaraciones institucionales.

Por ello, el sindicato exige financiación pública suficiente y estable; salarios dignos; plantillas adecuadas a las necesidades reales; reducción de la parcialidad involuntaria; jornadas y turnos compatibles con la salud y el descanso; prevención de riesgos laborales con perspectiva de género; formación dentro de la jornada y reconocimiento profesional de las competencias adquiridas.

FORTALECER NEGOCIACIÓN COLECTIVA

UGT Servicios Públicos reclama "igualmente fortalecer la negociación colectiva, garantizar la participación de las personas trabajadoras en la organización de los servicios y evitar que la externalización y la competencia por precios deterioren el empleo y la calidad de la atención".

El avance internacional en derechos humanos debe servir para evaluar las políticas públicas por sus resultados: si garantizan atención suficiente, si respetan la autonomía de las personas y si aseguran trabajo digno a quienes cuidan.

Los derechos humanos "no pueden quedarse en las declaraciones; deben hacerse efectivos en los presupuestos, en los servicios y en cada centro de trabajo".

En este 5 de noviembre, UGT Servicios Públicos recuerda que reconocer a las personas cuidadoras profesionales significa "garantizarles derechos, recursos y condiciones laborales que les permitan desarrollar su trabajo con dignidad".