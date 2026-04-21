UGT valora aprobación del decreto de Integración en la Función Pública riojana pero pide reclasificación personal SERIS

LOGROÑO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Desde UGT Servicios Públicos La Rioja valoramos la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, del decreto que regula la implantación del nuevo modelo de función pública en la Administración Autonómica de La Rioja, que desarrolla la Ley 9/2023 y permite la integración del personal funcionario en los nuevos cuerpos y escalas. No obstante, han pedido "extender la reclasificación profesional al personal del SERIS".

En primer lugar, "queremos poner en valor el trabajo que hemos realizado desde UGT durante todo el proceso de negociación desde la Ley de Función Pública de 2023", han destacado en una nota de prensa.

"Nuestra participación ha sido constante y determinante para introducir mejoras y garantizar derechos para los trabajadores y trabajadoras públicas", han añadido. Al mismo tiempo, "esperamos y seguimos trabajando para que este decreto culmine con su publicación definitiva en el BOR, paso imprescindible para que pueda desplegar todos sus efectos".

Desde UGT, no obstante, han indicado que "estaremos vigilantes en la correcta aplicación del decreto. Queremos que se desarrolle con todas las garantías y que su impacto sea real y positivo para las 810 personas trabajadoras afectadas por los cambios de grupo profesional".

Además, desde el sindicato han avanzado que "vamos a seguir peleando de forma paralela por la reclasificación de los cuerpos generales, una reivindicación en la que hemos insistido de manera firme en los últimos meses". En este sentido, "defendemos que se reconozcan la experiencia, la formación y las habilidades en los procesos de promoción interna, apostando claramente por el concurso como fórmula".

También "mantenemos otras reivindicaciones clave, como la reclasificación de subalternos al C2, la mejora del complemento específico y, de forma expresa, la reclasificación de auxiliares, administrativos y administrativos de la CAR".

"Queremos destacar la importancia de algunos avances recogidos en el decreto que han sido posibles gracias al trabajo de UGT. Es el caso de la creación del cuerpo funcionarial de bombero forestal, que permitirá dar estabilidad y reconocimiento a un colectivo que hasta ahora pertenecía al personal laboral", ha añadido el sindicato.

También con los ayudantes técnicos educativos (ATE), que podrán integrarse en el grupo B como titulados superiores. Ambos avances "son fruto de la negociación y del esfuerzo sindical en defensa de estos colectivos". Por otra parte, desde el sector de Sanidad de UGT "queremos dejar claro que, aunque valoramos la aprobación del decreto, exigimos al Gobierno de La Rioja un trato igualitario para el personal del SERIS. Llevamos muchos años peleando desde UGT la correcta clasificación de los actuales grupos C2 y C1, correspondientes a técnicos de grados medios y superiores, en los grupos C1 y B respectivamente, en función de la titulación exigida para el acceso al empleo público".

Esta reivindicación "se ha vuelto a plantear por UGT en la última mesa de negociación de Sanidad". El Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco "ya contempla una clasificación adecuada para todas las categorías profesionales, pero su aplicación no será efectiva hasta su aprobación definitiva".

Por ello, "consideramos que es ahora cuando el Gobierno de La Rioja y el SERIS pueden, y deben, actuar para evitar una situación de discriminación entre trabajadores y trabajadoras de una misma categoría. No podemos permitir que dentro de una misma administración existan empleados públicos de primera y de segunda". Todos los trabajadores públicos de La Rioja "deben tener los mismos derechos". Desde UGT "vamos a seguir trabajando, negociando y exigiendo avances reales para todos los empleados públicos", han concluido.