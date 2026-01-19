Unai Sordo (CCOO) participa el 29 de enero en Logroño en la jornada reivindicativa 'De las respuesta a la acción'

Archivo - El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, posa tras una entrevista para Europa Press en la sede de CCOO - H.Bilbao - Europa Press - Archivo
Publicado: lunes, 19 enero 2026 12:00
    LOGROÑO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El secretario general de CCOO, Unai Sordo, participa el jueves, 29 de enero, en una jornada reivindicativa en Logroño con el lema 'De las respuestas a la acción'.

   Según ha señalado el sindicato esta ronda de asambleas busca "engrasar el motor de las reivindicaciones sindicales, con el foco puesto en el desbloqueo de los convenios colectivos, el impulso del Diálogo Social y la defensa del acceso a la vivienda como prioridad social".

   Ese día, Sordo, antes de la asamblea con delegados y delegadas, que se celebrará a las 10,30 en la ESDIR, atenderá, a las 10,00 horas a los medios de comunicación, para posteriormente, a las 12,00 horas, participar en la concentración sindical para exigir el desbloqueo de la negociación colectiva, en la plaza del Mercado, donde también atenderá a los periodistas.

