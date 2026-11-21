LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) pondrán en marcha un programa de 100 becas para que estudiantes universitarios puedan cursar el título propio universitario de experto en Banca Inteligente y adquirir experiencia práctica en las oficinas de la entidad financiera.

La iniciativa se desarrollará durante 2027 en dos ediciones de 50 participantes. La primera, que dará comienzo en enero, tendrá como ámbitos iniciales las direcciones territoriales Norte y Noroeste de Unicaja, por lo que se desarrollará en oficinas de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja y País Vasco. La segunda, también de 50 participantes, está prevista para el tercer trimestre de 2027.

Las personas interesadas podrán consultar los requisitos de acceso al programa a través de este enlace.

El Programa Becas Unicaja | UNIR combinará un título propio universitario de experto en Banca Inteligente, impartido online por UNIR, con nueve meses de prácticas académicas en oficinas de Unicaja. Durante este periodo, los participantes conocerán el funcionamiento de la actividad bancaria y desarrollarán competencias relacionadas con la atención y el acompañamiento a clientes, el asesoramiento financiero, la actividad comercial y el uso de herramientas digitales.

Con este proyecto, Unicaja avanza en su estrategia de atracción de talento joven y de refuerzo de su posicionamiento como marca empleadora, acercando a los estudiantes la realidad de la banca comercial y el papel de las oficinas como espacios de relación, confianza y asesoramiento personalizado.

La iniciativa refuerza, además, la colaboración entre universidad y empresa mediante un modelo que conecta la formación académica con las necesidades reales del mercado. Esta colaboración permitirá a los estudiantes aplicar sus conocimientos desde el inicio, con el acompañamiento de profesionales de Unicaja y del equipo académico de UNIR.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y EXPERIENCIA EN UN ENTORNO PROFESIONAL REAL

Los estudiantes seleccionados realizarán prácticas académicas durante nueve meses, recibiendo cada participante una ayuda al estudio de 1.000 euros mensuales.

La experiencia en oficina se complementará con un título propio universitario de experto en Banca Inteligente, de 12 meses de duración, impartido online por UNIR. La formación se desarrollará fuera del horario de prácticas y estará orientada a potenciar las capacidades y habilidades de los estudiantes, preparándolos para afrontar retos reales y ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional.

El itinerario formativo abordará contenidos relacionados con productos y servicios financieros, crédito inmobiliario, seguros, inversión y asesoramiento financiero, en el marco siempre de un modelo de banca innovador y eficiente. De hecho, también incluirá formación sobre experiencia de cliente, venta consultiva, análisis de datos, herramientas CRM, IA aplicada al negocio, productividad y habilidades interpersonales.

De esta forma, los participantes podrán combinar los conocimientos académicos con su aplicación en situaciones reales y desarrollar las capacidades comerciales, digitales y de análisis que requiere la evolución del sector financiero.

El director general de Personas, Organización y Legal de Unicaja, Juan Medina, ha señalado que, con este programa, "queremos acercarnos al talento joven y ofrecerle una experiencia de aprendizaje completa, que combine formación universitaria y prácticas en nuestras oficinas. Buscamos que los participantes conozcan la realidad de la actividad bancaria, desarrollen sus capacidades y descubran las oportunidades de crecimiento que ofrece una entidad como Unicaja".

"Las nuevas generaciones pueden aportar nuevas perspectivas, competencias digitales y nuevas formas de relación con los clientes al mismo tiempo que aprenden de profesionales con amplia experiencia y conocimiento del sector. Esta convivencia entre generaciones creemos que es fundamental para seguir evolucionando como organización", ha añadido.

"La distancia entre la formación académica y las competencias que demanda el mercado sigue siendo uno de los grandes retos para el desarrollo del talento. Desde UNIR entendemos que la formación universitaria debe dialogar con la realidad empresarial, anticiparse a las necesidades del mercado y evolucionar con ellas. Iniciativas como esta, junto a Unicaja, permiten estrechar esa conexión y construir, desde la colaboración entre universidad y empresa, el talento que necesita el futuro del sector financiero", ha señalado la directora Ejecutiva de Programas de Becas en UNIR, Cristina Chacón.