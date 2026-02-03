UNIR y la agencia riojana The Wombat Company crean una Cátedra en Estrategia Digital 360º - UNIR

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la empresa riojana de marketing digital The Wombat Company han firmado este martes un acuerdo de colaboración para la creación de la Cátedra Estrategia Digital 360º The Wombat Company, una iniciativa orientada a fortalecer la relación entre universidad, empresa y sociedad en el ámbito del marketing digital, la estrategia online y la innovación tecnológica.

La alianza ha sido rubricada por el rector de UNIR, José María Vázquez García-Peñuela, y el CEO de The Wombat Company, Juan Martínez Nájera, en un acto celebrado en el Rectorado de la universidad.

Esta nueva cátedra nace con el objetivo de fomentar la relación multilateral entre universidad, empresa y sociedad; facilitar la formación en competencias avanzadas de marketing digital; y capacitar al estudiantado en la planificación y ejecución de proyectos digitales orientados a resultados.

En concreto, la cátedra promoverá la adquisición de conocimientos y habilidades en áreas como el posicionamiento orgánico (SEO), la publicidad digital (SEM), la experiencia de usuario (UX/UI), la analítica digital y la arquitectura web, integrando diseño, desarrollo y posicionamiento online alineados con objetivos comerciales y emprendedores.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DIVULGATIVAS Y DE TRANSFERENCIA

La colaboración entre ambas entidades se centrará en el desarrollo de actividades conjuntas de investigación aplicada, evaluación de estrategias digitales y definición de una agenda de innovación, así como en la participación en iniciativas de formación y divulgación.

En el marco de la cátedra, se llevará a cabo un curso de Estrategia Digital y se trabajará en la incorporación de casos prácticos reales en titulaciones de UNIR vinculadas al marketing digital y la estrategia online.

La primera acción será el 24 de febrero con la celebración de una openclass en la que el CEO de The Wombat Company, junto a docentes de UNIR, analizará el impacto de los nuevos algoritmos -como Andrómeda de Meta Ads- y cómo están transformando el diseño y la ejecución de las estrategias digitales.

Cabe destacar que The Wombat Company es la entidad impulsora del Congreso ViñaSEO, considerado el congreso de marketing digital más relevante del norte de España, que cuenta con la participación de expertos nacionales e internacionales. Asimismo, la cátedra promoverá convenios para la realización de prácticas en empresas y fomentará la participación en iniciativas, asociaciones profesionales y otros mecanismos que refuercen la comunicación entre universidad, empresa y sociedad desde una perspectiva tecnológica. Generar conocimiento útil, aplicable e innovador

Para la directora de la Cátedra, Alba López Bolas, "esta cátedra representa un paso firme en el compromiso de UNIR por acercar la universidad al tejido empresarial y social. La colaboración con The Wombat Company nos permite impulsar una formación en estrategia digital totalmente conectada con la realidad del mercado y con las tendencias que marcarán el futuro del marketing. Nuestro objetivo es generar conocimiento útil, aplicable e innovador que tenga impacto directo tanto en la empleabilidad de nuestros estudiantes como en el crecimiento de las empresas".

López Bolas es doctora en Comunicación, consultora y especialista en marketing digital. Actualmente, es directora del Máster Universitario en Marketing Digital de UNIR y profesora en áreas relacionadas con la publicidad, el marketing digital y las redes sociales en la universidad en línea.

Por su parte, el CEO de The Wombat Company, Juan Martínez Nájera, ha subrayado que "hay líneas de trabajo innovadoras y poder trabajar con el referente mundial en internet, en materia de formación nos anima a pensar en buenos resultados para el futuro". Martínez Nájera considera además que "la tendencia se dirige hacia la integración total de la IA en el marketing digital y poder mirar en el espejo de UNIR, cuyos estudios sobre IA son punto de referencia, nos estimula para trabajar conjuntamente".

El acuerdo, con una duración inicial de dos años prorrogables, beneficiará a estudiantes, profesorado, investigadores, instituciones públicas y privadas, y al conjunto de la sociedad interesada en la transformación digital y el marketing estratégico.