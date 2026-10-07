UNIR alcanza un nuevo récord con 14 programas entre los mejores másteres online de España en el Ranking de 'El Mundo'

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LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha reforzado su posición como referente de la educación superior en línea en español al lograr clasificar 14 entre los mejores másteres online de España, según la edición 2026/2027 del ranking elaborado por EL MUNDO.

Con este resultado, UNIR alcanza un nuevo máximo histórico y se sitúa como la universidad con mayor presencia en la clasificación.

El resultado supone además un nuevo avance en una trayectoria de crecimiento continuado. Tras situar ocho programas entre los mejores másteres online de España en anteriores ediciones y alcanzar posteriormente un récord de doce reconocimientos, UNIR vuelve a ampliar su presencia en el ranking y consolida un liderazgo sostenido en el ámbito de la educación digital.

La clasificación de EL MUNDO incluye los mejores programas de posgrado online impartidos por universidades y escuelas de negocio españolas en 32 áreas de conocimiento. En esta edición, UNIR aparece en 14 ámbitos diferentes, por delante de otras instituciones especializadas en formación online.

Entre los resultados más destacados figuran los primeros puestos obtenidos por el Máster Universitario en Tecnología Educativa y Competencias Digitales y el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional e Idiomas, que lideran sus respectivas categorías.

A ellos se suman posiciones de referencia en áreas especialmente demandadas por el mercado laboral como diseño gráfico, empresa, medio ambiente, recursos humanos, abogacía, ciberseguridad, análisis de datos, comunicación corporativa, comercio electrónico, psicología o logística.

UNA PROPUESTA ACADÉMICA RECONOCIDA EN ÁMBITOS ESTRATÉGICOS

Los 14 programas distinguidos reflejan la fortaleza de UNIR en disciplinas vinculadas a algunos de los principales retos profesionales y sociales actuales: la digitalización de las organizaciones, la transformación educativa, la gestión empresarial, la comunicación, el análisis de datos, la ciberseguridad o la sostenibilidad.

La amplitud de áreas reconocidas constituye uno de los rasgos diferenciales de la universidad. Mientras muchas instituciones concentran su presencia en nichos especializados, UNIR logra situar titulaciones entre las mejores de España en campos tan diversos como educación, tecnología, ciencias sociales, derecho, empresa, comunicación o salud.

COMPROMISO CON LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN ONLINE

La clasificación de EL MUNDO evalúa los programas participantes a partir de criterios relacionados con la calidad académica, el profesorado, el plan de estudios, los recursos tecnológicos, las prácticas profesionales y la empleabilidad de los estudiantes.

Este nuevo reconocimiento respalda el modelo educativo de UNIR, basado en la enseñanza online en directo, la atención personalizada y una oferta formativa alineada con las necesidades del entorno profesional.