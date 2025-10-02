UNIR arranca nuevo curso "con el orgullo de llevar La Rioja por todo el mundo" y reconociendo a sus docentes 'Excelentes' - UNIR

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) celebra este jueves, 2 de octubre, la apertura del curso académico 2025/2026 con el orgullo de "llevar el nombre de La Rioja por todo el mundo", tal y como ha indicado la vicerrectora de Profesorado y Acción Cultural, María Teresa Santa María.

El auditorio riojano de UNIR ha acogido esta ceremonia que también se ha podido seguir por streaming para todos los alumnos de fuera de nuestra comunidad autónoma. Ha contado con la participación del vicerrector de investigación, Pablo Moreno Ger, el secretario general de la universidad, Pablo Guzmán, y la profesora María Inmaculada Berlanga. Esta última, precisamente, ha impartido la lección magistral, titulada 'Magnanimidad en tiempos revueltos'.

UNA DE LAS MEJORES UNIVERSIDADES EN LÍNEA

María Teresa Santa María ha destacado que comienzan este nuevo curso "con mucha ilusión" pero también "con muchos retos". Como ha detallado en una intervención previa con los medios "nos acaban de conceder el reconocimiento de ser una de las mejores universidades en línea y para nosotros es un orgullo pero, como siempre, el hecho de que te den un premio hace que no te quieras dormir en los laureles y que sigas trabajando con ilusión y con calidad".

Como ha subrayado, la Universidad "va creciendo" y es algo a reconocer porque "somos una universidad casi adolescente". Aún así, explica, "en el tiempo que llevamos es cierto que estamos en los cinco continentes y que tenemos estudiantes de todo el globo. Es un orgullo para nosotros el llevar el nombre de La Rioja a tantos sitios".

La fortaleza de UNIR es, a su juicio, contar con proyectos de innovación que abarcan tanto "el mejorar lo que ya estamos haciendo como estar pendientes de lo que demanda la sociedad, tanto en inteligencia artificial como elementos de medio ambiente, como preparar éticamente a los retos con los que nos enfrentamos en el futuro... en esas líneas seguimos trabajando con constancia, con ilusión y también con la calidad que queremos imponer en todo lo que hacemos".

RECONOCIMIENTO DE PROFESORES E INVESTIGADORES 'EXCELENTES'

Asimismo, durante el acto se ha procedido a la lectura de un resumen de la actividad académica de la universidad durante el curso 2024-25 y al reconocimiento de profesores e investigadores que han destacado por su actividad docente e investigadora.

En este punto, Santa María destaca que "queremos premiar a aquellos profesores que han tenido unas buenas prácticas, yo diría excelentes, dentro de su labor y también a aquellas 20 personas que, dentro del programa docente avalado por la ANECA, han conseguido la nota máxima, que también es de excelente".

Hay un reconocimiento especial para esos investigadores principales "que llevan a cabo proyectos competitivos en el ámbito nacional" y también "destacamos premios de investigación y de transferencia en esta edición", ha afirmado.

En investigación "este año hemos tenido 240 nuevos sexenios", que para nosotros "es un éxito importante". Pero ya empezamos la nueva convocatoria, que se publicó ayer, 1 de octubre, y tenemos previsto que se vayan a evaluar un total de 260 profesores más".

Para nosotros esta labor "es muy importante porque damos un reconocimiento y una evaluación objetiva con unos estándares de calidad avalados por la Agencia Máxima Universitaria, que es la ANECA, y que al profesor le sirven de estímulo también y de reconocimiento para seguir llevando a cabo la labor de enseñar y dar lo mejor de sí para los estudiantes de UNIR".

LA GARANTÍA "DE HACER LAS COSAS BIEN"

Precisamente uno de esos 20 docentes premiados ha sido el investigador Jesús Díaz del Campo que ha recibido el 'Excelente en el Docentia UNIR' (programa de evaluación de la calidad docente) por segunda ocasión y la obtención de un proyecto competitivo de alto calado. "Para nosotros es un reconocimiento muy bonito y creo que es la garantía de que estamos haciendo las cosas bien".

Es así -considera- porque el programa 'Docentia' cubre las tres dimensiones básicas de la labor diaria de cualquier profesor: La docencia, la investigación y la gestión. Y no puedes sacar un excelente si no lo estás haciendo razonablemente bien las tres.

Al mismo tiempo, prosigue, "hacer un programa avalado por ANECA nos sirve en nuestra carrera académica, en las acreditaciones y sin duda es un gran estímulo principalmente ante lo que es nuestro foco y nunca debe dejar de serlo; El alumno. Nosotros investigamos para mejorar nuestras clases, para tener una visión más estratégica y, en último término para que nuestra labor tenga esa meta final de mejorar la sociedad".

El acto ha finalizado con el Gaudeamus Igitur, interpretado por el coro de la universidad.